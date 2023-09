En el quinto mes de embarazo, Magui Bravi reveló el sexo de su primer bebé

Durante la tarde, la joven estuvo de visita en Cortá por Lozano (Telefe), y en primer lugar se sinceró acerca de un delicado momento en lo que fue su búsqueda de ser mamá. “Teníamos muchas ganas, y la verdad no lo estábamos buscando y yo pensé que me iba a costar mucho. Hace un tiempo hice un tratamiento de fertilidad, congelé, y en ese momento me dijeron que tenía poca reserva ovárica y que no debía dilatar mucho la maternidad. Para mi fue bastante shockeante porque yo quería esperar unos años más”, confesó.