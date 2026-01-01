Wanda Nara rompió el silencio y encendió rumores de reconciliación con Martín Migueles

WhatsApp Image 2026-01-01 at 08.42.42

El detalle que más ruido generó fue la frase “mi amor”. Wanda no lo nombró en ningún momento, pero el guiño fue suficiente para que muchos interpretaran el posteo como un mensaje directo hacia Migueles, especialmente en un contexto donde el vínculo parecía completamente roto. Sin embargo, hubo un dato que no pasó desapercibido: ella aún no volvió a seguirlo en Instagram, un gesto que mantiene viva la duda sobre el verdadero estado de la relación.

El gesto llegó después de días muy turbulentos. Tras la filtración de los comprometedores chats entre Migueles y Claudia Ciardone, la empresaria tomó distancia: dejó de seguirlo en redes y, según contó Paula Varela en Lape Club Social Informativo (América TV), fue Migueles quien abandonó la casa que compartían en Punta del Este, mientras Wanda se instaló en la de su hermana Zaira. “Wanda se fue de la casa de Punta, se llevó sus cosas y decidió irse a lo de Zaira para evitar un escándalo mayor. Está muy enojada y no quiere exponerse”, aseguró la periodista.

Cuando parecía que Migueles iba a bajar el perfil para intentar recomponer la relación, dio un nuevo paso en falso. Yanina Latorre reveló que el empresario se había unido a Telegram, la aplicación asociada a chats secretos y mensajes que se autodestruyen. El dato cayó pésimo en el entorno de Wanda y fue leído como una provocación innecesaria en el peor momento.

Hoy, el panorama es tan confuso como intrigante. Wanda elige el silencio, pero deja imágenes y mensajes cargados de simbolismo. Migueles, en cambio, suma gestos que generan más ruido que certezas. ¿Se trata de una reconciliación en marcha o de un último intento antes del final? Por ahora, el futuro del romance sigue siendo una incógnita y el escándalo, lejos de apagarse.





¿Ángel de Brito le declaró la guerra a Wanda Nara?

En medio de la polémica por el escándalo de Wanda Nara y Martín Migueles, el periodista Ángel de Brito no se guardó nada y arremetió con dureza contra la mediática en pleno vivo de su programa de streaming Ángel Responde (Bondi Live). El conductor dijo estar cansado del “perfil bajo” que Wanda eligió frente a los recientes rumores y criticó con ironía su actitud frente a las cámaras durante su estadía en Punta del Este.

De Brito fue más allá de un simple reproche y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: calificó a Wanda como “¡roñosa!” y cuestionó la forma en que se maneja mediáticamente la crisis de pareja con Migueles. El periodista no solo arremetió contra su silencio, sino que también puso en duda su autenticidad frente a los móviles periodísticos.

El momento más contundente llegó cuando comparó a Wanda con Pampita, marcando una clara diferencia de estilos y actitudes frente a la exposición pública: “Pampita es una señora”, afirmó De Brito, dejando en claro que, para él, Wanda juega en otra liga y su comportamiento le genera rechazo.



