En medio del conflicto familiar, Indiana Cubero tomó una decisión con Fabián Cubero que dio que hablar
Un detalle en las redes de la hija mayor de Nicole Neumann no pasó inadvertido y reactivó las especulaciones familiares. Enterate qué hizo Indiana Cubero y por qué la alejaría de Fabián Cubero.
17 mar 2026, 08:36
En medio del conflicto familiar, Indiana Cubero tomó una decisión con Fabián Cubero que dio que hablar
El enfrentamiento entre Nicole Neumann y Fabián Cubero parece no tener fin. Lo cierto es que por uno u otro motivo el exfutbolista y la modelo siguen dando que hablar y, otra vez, Indiana Cubero quedó en el ojo de la tormenta. En las últimas horas, la adolescente tuvo una actitud en sus redes sociales que no pasó inadvertida y volvió a encender las versiones en torno a la relación con su padre.
Durante un largo tiempo, Indiana mantenía como imagen de perfil en su cuenta de Instagram una foto junto a su papá. Sin embargo, en un cambio reciente, decidió borrar esa postal y optar por una completamente distinta. Como era de esperarse, el detalle no tardó en generar repercusiones entre los usuarios que siguen de cerca cada paso de la familia.
La nueva foto elegida muestra a la joven acompañada por una amiga, en una escena mucho más íntima donde parece estar disfrutando de una fiesta, lejos de aquella imagen que la mostraba junto a Cubero. Si bien no hubo explicaciones públicas de su parte, muchos interpretaron este gesto como un indicio más dentro del vínculo complejo que mantienen sus padres.
En los últimos meses, la tensión entre Nicole Neumann y Fabián Cubero volvió a quedar en evidencia, especialmente a partir de los desacuerdos por la organización de la fiesta de 15 de Allegra. Ese episodio dio lugar a múltiples versiones y mantuvo el tema en el centro de la escena mediática.
En ese marco, cada movimiento de Indiana en redes sociales es observado con lupa por los seguidores, que no dejan pasar ningún detalle en esta historia familiar que desde hace años despierta interés en el mundo del espectáculo.
Al mismo tiempo, la joven atraviesa una etapa significativa en su vida personal. Desde fines de 2025 oficializó su relación con Thiago Silvero, un futbolista con quien comenzó a mostrarse públicamente en redes.
Hace algunos días, Indiana utilizó sus historias para celebrar los primeros meses de noviazgo. Junto a una foto con su pareja, escribió: “+3 con vos y sumando. Te amo mi vida”. Poco después, el propio Silvero replicó el mensaje y respondió con otra dedicatoria: “Te amo mi vida, vamos por más”. De esta manera, mientras su presente amoroso se muestra en armonía, su entorno familiar continúa generando comentarios y especulaciones.
Quién es Thiago Silvero, el novio de Indiana Cubero
Thiago Silvero, el joven futbolista que sale con Indiana Cubero -al menos oficialmente desde diciembre pasado-, nació el 18 de abril de 2006 en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y a sus 19 años ya construye su camino dentro del fútbol profesional. Desde muy pequeño estuvo vinculado a este deporte y encontró su lugar como defensor central, posición en la que comenzó a destacarse en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, institución que siente como propia y donde dio sus primeros pasos.
A lo largo de su etapa formativa, fue creciendo de manera sostenida dentro del club de Liniers, consolidándose como una de las piezas con proyección hasta dar el salto al plantel de Primera División. En la actualidad, forma parte del equipo principal del Fortín y recientemente extendió su vínculo con la institución hasta 2028, reflejando la apuesta que el club hace por su desarrollo a futuro.
Su evolución no pasó desapercibida, ya que también fue convocado para integrar la Selección Argentina Sub 20, un paso importante que lo posiciona entre los jóvenes talentos a seguir dentro del fútbol argentino.
En lo que respecta a la competencia, durante el Torneo Apertura 2025 sumó once presentaciones oficiales, acumulando 483 minutos dentro del campo de juego. A su vez, mantuvo actividad en la Reserva, donde disputó diecinueve partidos, lo que le permitió sumar experiencia y ritmo de competencia.
En paralelo a su crecimiento deportivo, su vínculo con Indiana Cubero lo colocó bajo la mirada pública. Sin embargo, ambos optan por resguardar su vida privada y mantenerse alejados de la exposición.