En medio del conflicto familiar, Indiana Cubero tomó una decisión con Fabián Cubero que dio que hablar

nueva foto de perfil de IG de Indiana Cubero

En ese marco, cada movimiento de Indiana en redes sociales es observado con lupa por los seguidores, que no dejan pasar ningún detalle en esta historia familiar que desde hace años despierta interés en el mundo del espectáculo.

Al mismo tiempo, la joven atraviesa una etapa significativa en su vida personal. Desde fines de 2025 oficializó su relación con Thiago Silvero, un futbolista con quien comenzó a mostrarse públicamente en redes.

Hace algunos días, Indiana utilizó sus historias para celebrar los primeros meses de noviazgo. Junto a una foto con su pareja, escribió: “+3 con vos y sumando. Te amo mi vida”. Poco después, el propio Silvero replicó el mensaje y respondió con otra dedicatoria: “Te amo mi vida, vamos por más”. De esta manera, mientras su presente amoroso se muestra en armonía, su entorno familiar continúa generando comentarios y especulaciones.

Indiana Cubero y Thiago Silvero

Quién es Thiago Silvero, el novio de Indiana Cubero

Thiago Silvero, el joven futbolista que sale con Indiana Cubero -al menos oficialmente desde diciembre pasado-, nació el 18 de abril de 2006 en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y a sus 19 años ya construye su camino dentro del fútbol profesional. Desde muy pequeño estuvo vinculado a este deporte y encontró su lugar como defensor central, posición en la que comenzó a destacarse en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, institución que siente como propia y donde dio sus primeros pasos.

A lo largo de su etapa formativa, fue creciendo de manera sostenida dentro del club de Liniers, consolidándose como una de las piezas con proyección hasta dar el salto al plantel de Primera División. En la actualidad, forma parte del equipo principal del Fortín y recientemente extendió su vínculo con la institución hasta 2028, reflejando la apuesta que el club hace por su desarrollo a futuro.

Thiago Silvero

Su evolución no pasó desapercibida, ya que también fue convocado para integrar la Selección Argentina Sub 20, un paso importante que lo posiciona entre los jóvenes talentos a seguir dentro del fútbol argentino.

En lo que respecta a la competencia, durante el Torneo Apertura 2025 sumó once presentaciones oficiales, acumulando 483 minutos dentro del campo de juego. A su vez, mantuvo actividad en la Reserva, donde disputó diecinueve partidos, lo que le permitió sumar experiencia y ritmo de competencia.

En paralelo a su crecimiento deportivo, su vínculo con Indiana Cubero lo colocó bajo la mirada pública. Sin embargo, ambos optan por resguardar su vida privada y mantenerse alejados de la exposición.