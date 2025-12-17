Indiana Cubero blanqueó el romance con un futbolista a los 17 años: la particular foto

Indiana Cubero y su novio

Quién es Thiago Silvero, el novio de Indiana Cubero

Lo cierto es que, de tanto acompañar a su papá, Fabián Cubero, al Club Vélez Sársfield, Indiana terminó encontrando el amor al conocer a Thiago Silvero, una de sus jóvenes promesas. El gran detalle es que el futbolista juega en la posición de defensor, la misma que convirtió a su flamante suego en un ícono del Fortín.

Silvero es parte de la categoría 2006/2007 y todo indica que seguirá luciendo la camiseta de Vélez durante un buen tiempo más. “Contento de renovar este vínculo, muchas gracias a todos los que estuvieron, a mi familia, compañeros y amigos. ¡Vamos en busca de más siempre! A seguir trabajando. La gloria le pertenece siempre a Dios”, escribió Thiago en su posteo, al confirmar su firma.

Más allá de que aún no se consolidó en primera división, Thiago es considerado un futbolista con muchísima proyección y todo indica que en los próximos años se destacará dentro del plantel profesional.