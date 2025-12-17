Indiana Cubero blanqueó el romance con un futbolista a los 17 años: la particular foto
Mientras el conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann alcanza su punto más álgido, Indiana Cubero anunció que está de novia con un jugador de fútbol de Vélez, el club donde su papá es ídolo.
17 dic 2025, 15:03
Indiana Cubero cierra un 2025 en pareja y muy feliz, al igual que su hermana Allegra, en un año que fue muy conflictivo para sus padres, Nicole Neumann y Fabián Cubero.
Más allá de que el año no fue nada fácil para los adultos, las hermanas buscan abstraerse de los conflictos familiares, tratando de que no opaquen sus momentos de alegría y sus primeras relaciones sentimentales. “Aunque parezca que estoy exagerando, yo quiero mil vidas contigo“, reconoció días atrás la segunda del clan al anunciar su noviazgo.
Este 16 de diciembre fue el turno de la mayor. La manera que eligió fue a través de un tierno mensaje en redes sociales con Thiago Silvero, un jugador de Vélez, el club del que es hincha su papá y donde él supo ser ídolo con más de 600 partidos oficiales disputados.
¿Cómo fue el anuncio? Como buen caballero, él subió una foto presumiendo a Indiana y dejó entrever la felicidad que le genera este nuevo paso en su vida pesonal: “El comienzo de algo muy lindo. Te amo mi compañera”. Ella, feliz, reposteó la publicación dejando en claro que se trata de un amor correspondido.
Quién es Thiago Silvero, el novio de Indiana Cubero
Lo cierto es que, de tanto acompañar a su papá, Fabián Cubero, al Club Vélez Sársfield, Indiana terminó encontrando el amor al conocer a Thiago Silvero, una de sus jóvenes promesas. El gran detalle es que el futbolista juega en la posición de defensor, la misma que convirtió a su flamante suego en un ícono del Fortín.
Silvero es parte de la categoría 2006/2007 y todo indica que seguirá luciendo la camiseta de Vélez durante un buen tiempo más. “Contento de renovar este vínculo, muchas gracias a todos los que estuvieron, a mi familia, compañeros y amigos. ¡Vamos en busca de más siempre! A seguir trabajando. La gloria le pertenece siempre a Dios”, escribió Thiago en su posteo, al confirmar su firma.
Más allá de que aún no se consolidó en primera división, Thiago es considerado un futbolista con muchísima proyección y todo indica que en los próximos años se destacará dentro del plantel profesional.