En medio de su separación de Mauro Icardi, Wanda Nara estrenó su nueva canción con fuertes indirectas

Además, la letra contiene contundentes frases que fueron relacionadas rápidamente a su vida personal. “Necesito cambiar de aire, soy yo la que más vale. Haré que siempre me recuerdes, porque el que se enamora, pierde", expresa.

Por otro lado, en la canción muchos también una indirecta a la China Suarez en la frase: “¿Te gusta copiarme mi amor? Este es mi juego, ¿querés jugar?".

"La que puede puede y ella puede todo", "Reina absoluta", "No se cual es más linda si Zaira o Wanda", "Espero que estén juntos nuevamente", fueron algunos de los comentarios que recibió además de la cantidad que mencionaban a Icardi.

Wanda Nara contó en quién se refugia tras separarse de Mauro Icardi: "Mi momento más difícil"

Está semana fue muy complicada para Wanda Nara, que luego de muchos rumores, ayer por la tarde confirmó su separación de Mauro Icardi tras 10 años de matrimonio y dos hijas juntos.

“Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola", expresó ella en un comunicado.

En medio de todo el escándalo, la conductora decidió irse de viaje a las playas de Ibiza y desde allí compartió una foto en sus redes sociales junto a quien la contiene en este difícil y duro proceso.

"Gracias por llegar en mi momento más difícil y quedarte para siempre. Te amo amiguita", escribió la mediática en agradecimiento a su amiga Paula Barreiro.