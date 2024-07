El firme comunicado de Wanda Nara tras confirmar su separación de Mauro Icardi: "Me toca seguir sola"

Luego reconoció las razones que la llevaron a ponerle a fin a su matrimonio de diez años y admitió: “Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces cuando hay amor tampoco fue un error”.

Wanda Nara y su familia

“No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros en discordia, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior”, aclaró ya que estos días los nombres de La China Suarez y L-Gante no tardaron en aparecer.

Junto a Icardi, Wanda tuvo a sus dos hijas mujeres Francesca e Isabella y hasta el momento el jugador también convivía con los hijos de Maxi López, Constantino y Benedicto. “La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”, finalizó.

Wanda Nara comunicado

Salió a la luz una foto de Wanda Nara llorando durante una charla con Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi se volvieron tema central de conversación este lunes cuando se supo que la conductora decidió ponerle fin al matrimonio y habló con el futbolista para iniciar los trámites de divorcio.

En medio de esta crisis, se conocieron impactantes imágenes de Wanda llorando desconsoladamente mientras hablaba con Mauro en la entrada de su edificio ubicado en Avenida Libertador.

"Chequeado que ella estaba mal porque se quería separar, por eso lo hablaron afuera del departamento que estaban las hijas", escribió el periodista Gustavo Méndez al compartir las fotos.

Wanda Nara llorando

A su vez, Pochi de @gossipeame compartió las fotos del periodista en su perfil y completó: "Ahí Wanda lloraba porque le había planteado sus deseos de separarse, él le parece un padrazo pero sentía que había ciertas cuestiones de la pareja que se desgastaron después del WandaGate...".

Luego, recordó una foto que compartió Mauro junto a Wanda hace una semana y reparó en que ella tenia su maquillaje corrido. "Si ven bien ella tenia el maquillaje corrido porque había estado llorando", enfatizó.