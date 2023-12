En medio de un móvil, Mercedes Ninci fue abordada por un hombre y se vivió un momento de tensión

“¿Usted sabe que se va a hacer un paro general? Lo que yo propongo es que se haga un paro general de siete días, porque la verdad es increíble”, exclamó. "¿Cómo se siete días? No labura nadie en este país", retrucó Ninci. "Que no labure nadie porque hay mucha gente que no labura. Además, lo que se propone es que se estaticen todas las universidades privadas", añadió el hombre.

La situación descolocó a todos en el piso, pero apartaron al sujeto, que se alejó finalmente del móvil. Rápidamente, la periodista siguió adelante con su relato sobre las medidas del DNU del Gobierno .

Embed

El video de Diego Ramos arreglando el auto de un compañero en la calle: "El mecánico hot"

Después de su participación en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri en El Trece, Santiago Albornoz del Azar estaba por irse a su casa, pero tuvo un problema con su auto, que quedó detenido en la vía pública por un inconveniente en el encendido.

De inmediato, el experto cocinero ingresó al canal y pidió ayuda a sus compañeros. Diego Ramos se solidarizó y le brindó su colaboración al ex chef de El hotel de los famosos.

Embed

“Me estaba por ir del programa y nuestro productor estrella, Santiago, me llama y me dice que dejó la baliza prendida como tres horas y cuando fue a arrancar el vehículo se quedó sin batería”, relató el actor y panelista.

Un productor del programa grabó a Diego Ramos en plena acción, mientras conectaba la batería descargada con la de otro vehículo. En el video, el integrante de Mañanísima luce su cuerpo privilegiado, lo que despertó elogios de parte de sus compañeras. "El mecánico hot", lo bautizaron en el programa.