Rating: cómo le fue a Carmen Barbieri con Mañanísima en competencia con Georgina Barbarossa

Y en el primer día de competencia, a las 9:39, Carmen medía 2.6 puntos de rating en El Trece mientras que Georgina en Telefe estaba en 3.1 puntos, según los datos de la medidora de Kantar Ibope.

A las 9:51, Mañanísima subía a 3.0 puntos en el canal del solcito mientras que A la Barbarossa se mantenía con 3.3 puntos de rating.

A las 10:04, Carmen seguía con 3.4 puntos de rating, muy cerca de Georgina que lograba 3.6 puntos.

A las 10:32, A la Barbarossa trepaba a 4.6 puntos de rating liderando cómodamente en su franja. Por su parte, Mañanísima obtenía 2.9 puntos.

Mañanísima

Carmen Barbieri sorprendió al revelar que recibe mensajes del ex de Fátima Florez

Desde que Noberto Marcos y Fátima Florez se separaron, el productor teatral no deja de dar que hablar con sus polémicas declaraciones acerca del romance de la actriz y el político Javier Milei.

Sin embargo, está vez sorprendió tras quedar en el foco de atención por un inesperado acercamiento hacia la conductora, Carmen Barbieri, que sin pelos en la lengua, expuso los mensajes que el productor le envió en estos últimos días.

“A mi me esta llamado por teléfono muy seguido Norberto”, deslizó Carmen y Pampito picanteó: "¿Te quiere levantar?". “No, yo no dije eso. Lo vamos a poner porque me llamó y no le contesté porque perdón pero no paro de laburar. Lo leí y no le contesté", se excusó la conductora.

Acto seguido mostró el mensaje pantalla y el mismo decía: “Hola Carmen, soy Noberto Marcos, me gustaría hablar con vos sobre un lindo proyecto para la temporada. Decime cuando te puedo llamar”.

Finalmente, Carmen decidió contestarle a través de una nota de voz en vivo y expresó: “Hola Norberto, Soy Carmen. Estoy en el aire en este momento que estamos haciendo el programa. Te tengo que pedir disculpas que no te contesté, me estás ofreciendo encontrarnos por un trabajo y para mi es un honor que los productores importantes como vos piensen en mi. Estoy trabajando gracias a Dios mucho en la tele, estoy muy cómoda y me encantaría hacer teatro pero no tengo tiempo”.