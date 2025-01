En plena fiesta de Gran Hermano, Chiara le puso los puntos a Petrona: "Si me seguís metiendo cizaña..."

"Para mí ella no se va, pero vos menos. Vos salís primera de esa placa. Pero para mí no se va Sandra", planteó Chiara aunque acto seguido se contradijo al deslizar que "puede ser que se vaya".

"Puede ser un versus", sugirió entonces la tucumana y argumentó que podría ser porque "la está sufriendo mucho", a lo que la morocha arremetió: "Pero yo siento que se tiene que quedar para seguir peleándose con vos".

Y si bien Petrona aseguró que esa no es su postura, de "sacarse los ojos", admitió que "si entra uno nuevo, sí". Fue entonces en ese momento que Chiara aprovechó para ponerle los puntos a su compañera con una advertencia concreta, según pudo verse en vivo desde La noche de los ex (Telefe).

"A mí eso no me gusta. Yo no me voy a pelear con nadie. Yo soy como soy y a vos te quiero. Pero si vos me seguís metiendo cizaña porque te la meten las demás, te vas a pelear conmigo al pedo boluda, ¿me entendés?", le advirtió sin más en su intento por hacerle entender que no debe dejarse influenciar por los demás jugadores. ¿Le hará caso?

Chiara y Petrona GH.jpg

Sandra se hartó de Petrona en Gran Hermano y le dijo de todo en la cara: "Me di cuenta"

El jueves se vivió una tensa noche en Gran Hermano 2024 con doble expulsión de la casa: por un lado Keila Sosa, por decisión del Big, y Brian Alberto, expulsado por su compañero Giuliano Vaschetto tras obtener ese poder extra con el liderazgo de la semana.

Lo cierto es que en una noche que fue muy convulsionada para los participantes, Sandra Priore fue durísima con Petrona Jerez y le dijo de todo en la cara.

"Hoy me di verdaderamente cuenta lo que es Petrona. Ahora Brian se fue pero yo fue pero yo fui testigo de cómo ella me decía a mí que era un soberbio, que esto, que lo otro, y se fue a abrazarlo, 'hijito de mi vida...'", lanzó picante Sandra.

Y siguió enfurecida con la actitud de su compañera, quien la miraba seriamente y optó por el silencio: "Listo, ahora que los de afuera que vieron todo que digan lo que tengan que decir a través del voto. Listo, me cansó, hasta acá me tiene (señalando su cabeza)".

Sandra fue categórica y marcó al público a observar esas actitudes de Petrona para que tome una decisión a futuro en la votación. Muy fuerte.