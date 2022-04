Enigmáticos y lapidarios mensajes de Luciana Salazar: "Huyen como ratas cuando..."

Lo cierto es que el tema dio qué hablar y muchos cuestionaron que Luciana siguiera reclamando cosas a una persona con la que hace años que no tiene un vínculo afectivo.

Algunos se preguntan por qué insiste tanto con los reclamos para con su hija Matilda siendo que el economista, dicho por ella, no es su padre.

Además, Fernando Burlando, abogado de Redrado, la acusó de inventar cosas que no tienen que ver con la realidad. "Yo soy el representante legal de Martín Redrado. A mí no me preocupa lo que pueda decir Luciana, sí puedo decir que Martín ya no tiene vínculo con Luciana y tampoco tiene ningún tipo de obligación con ella", dijo el abogado.

Martín Redrado

Los nuevos y fuertes mensajes de Luciana Salazar

Ahora Luciana volvió a la carga: en las hitorias de Instagram publicó nuevos y fuertes mensajes: "Esas personas que huyen como ratas cuando se les hunde el barco". Y sumó:"Cobardía. Algo que te caracteriza muy bien".

Si bien no lo nombra pero tampoco hace falta ya que es el método que ella usa para hacer los pases de factura a Martín Redrado.

Por lo pronto, la batalla de ambos continúa por la vía legal ya que se iniciaron juicios mutuamente para defender sus posiciones.