Luciana Salazar y Martín Redrado a juicio: los duros mensajes de la modelo contra el economista

Luciana Salazar historias .jpg Los duros mensajes de Luciana Salazar, que muchos entienden que están destinados a su ex, Martín Redrado.

Así es que por la noche la rubia sorprendió en las redes sociales, publicando duros mensajes que muchos infieren están destinados a Redrado. "Acabo de recibir un mail que me demuestra lo que sos capaz de hacer. No puedo entender tanto odio. No le encuentro explicaciones a tanta maldad", comenzó su furioso descargo Luli.

Al tiempo que agregó en la primera de las 3 historias virtuales "Siempre te metiste con lo más sagrado para mí. Quisiera encontrar las fuerzas para poder contar todas las cosas que me guardé tantos años y que recordarlas aún me afectan. Y muchas tienen que ver con la maternidad". En tanto, en la segunda se limitó a asegurar "Siento tristeza y asco a la vez", mientras que en la tercera disparó alarmante "Espero que no me pase nada porque indudablemente esta persona es capaz de hacerme cualquier cosa".

La exigencia de Luciana Salazar a Martín Redrado para que pueda revincularse con su hija

Después del enfrentamiento judicial que vivieron durante 2021 tras romper definitivamente la polémica y tóxica relación amorosa, Luciana Salazar había aceptado reencontrarse con Martín Redrado quien quería revincularse con Matilda. Tal parece que en durante el mes de noviembre pasado habrían existido 3 encuentros entre la ellos para limar asperezas y tratar de dejar de lado la vía legal para resolver sus diferencias de una vez por todas.

Así lo informaron por aquel entonces en Intrusos, desde la pantalla de América TV, al detallar que Martín Redrado fue quien propició el diálogo con quien fuera su pareja durante bastante tiempo. A través de un amigo, el economista pudo volver a hablar con Luciana Salazar. Allí, según revelaron, él le pidió disculpas a la rubia por la filtración de un correo electrónico que él le había enviado a ella proponiéndole pasar juntos la noche de reyes. Así como también por la demanda que le inició por los dichos públicos de Luli a través de Twitter.

Martín Redrado y Luciana Salazar Martín Redrado, Luciana Salazar y su hija Matilda.

Así, de acuerdo al detallado relato de la por entonces intrusa Paula Varela, Martín Redrado le pidió a Luciana Salazar que permita su revinculación con la pequeña Matilda. Se trata nada más y nada menos que de la hija de Luli, que si bien el economista dicen no es el padre biológico pero sí ayudó a la modelo a concretar su sueño de ser madre mediante la subrogación de vientre. Y lo cierto es que Redrado fue la imagen paterna que la nena tuvo desde que nació hasta que su mamá se separó de él.

Así las cosas, la periodista explicó que Luciana Salazar le habría impuesto un condición a Martín Redrado para permitir que vuelva a ver a Matilda: que le pida disculpas públicas después de haberla hecho quedar como una loca mentirosa, cuando ella contaba que él quería seguir en pareja pero sin que los medios lo sepan, entre muchas otras cosas.