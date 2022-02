Ernestina Pais y Joaquín Levinton: el romance que sorprendió a todos

Embed

"Una manera de conocerse más", acotó Joaquín Levinton cómplice. Y ahí Ernestina Pais amplió: "Hace muchos años, pero muchos años de verdad".

"La pasamos genial porque somos amigos", indicó el cantante. "Ahora cero", explicó Pais sobre el actual vínculo con el artista. Y Joaquín tiró con su habitual humor: "Nos damos asco".

Joaquín Levinton furioso con Ernestina Pais

El cantante Joaquín Levinton hizo trascender su furia por el desempeño de la conductora Ernestina Pais en Masterchef Celebrity, Telefe.

“Tu amigo Levinton te llamó, y está ofendido, está enojado porque vos lo ibas a sacar del domingo”, le dijo Santiago del Moro a la conductora.

Pero ella se defendió asegurando: “Lo peor de todo es que me pone presión. Él me dijo que no tenía la vara alta conmigo, pero que igual creía que lo podía salvar”.

Para ponerle más pimienta a la situación del Moro la pinchó: “Pasó lo mismo con Malena Guinzburg, que Mica le dijo: ‘Esperaba a alguien mejor’”. Bastante molesta, pero sin perder el humor, Pais concluyó: “No es así, quiere que todos laburemos por él”.