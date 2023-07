Escándalo con Dady Brieva en Uruguay: polémicas declaraciones y abrupta cancelación de shows

El cómico iba a presentarse en Salto, Fray Bentos, Mercedes, Melo, Durazno, Florida, Punta del Este y San José. "Pedimos disculpas por los inconvenientes causados", expresan el dicho comunicado.

image.png

"Se realizará la devolución total de las entradas adquiridas" a través de la página RedTickets, salvo en el caso de San José, evento para el que se devolverá el costo a través de Tick Antel", concluye el mensaje.

En las redes sociales, muchos usuarios cuestionaron la cancelación de las fechas que tenía previstas realizar Dady. Hay quienes vinculan la suspensión con las declaraciones polémica de Dady en la TV del país vecino.

En una entrevista con el ciclo Buscadores, el ex Midachi fue consultado por el panelista Antonio Maeso sobre los escandalosos dichos de Alberto Fernández por el estado del agua en Uruguay.

Su respuesta fue controversial. "Mi presidente dice muchas boludeces, como las han dicho tus presidentes sobre mi país", le contestó Dady al panelista.

En la versión charrúa de Polémica en el bar, el cómico se cruzó con la panelista Patricia Madrid por el conflicto entre Uruguay y Argentina entre 2005 y 2010 por las plantas de celulosa.

"Nosotros no nos vamos a olvidar de Cristina Kirchner, ni de Néstor Kirchner, ni cómo bloquearon nuestras fronteras y cómo nos perjudicaron durante varios años, producto de que Uruguay quería desarrollarse económicamente poniendo una pastera acá. Entonces, la memoria es importante", fueron los dichos de Madrid.

"¿Y les fue bien con la pastera?", retrucó Dady. "Sí, nos fue muy bien. De hecho, tenemos tres. Y nuestro PBI creció y nuestra industria forestal es puntal a nivel tecnológico y en materia medioambiental a nivel mundial", le contestó la periodista.

Madrid le explicó que su intención no era evidenciar "rencor" hacia Argentina, pero que "como los argentinos no van a olvidar el gobierno de Margaret Thatcher, nosotros no nos vamos a olvidar del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner tomando la decisión del quiebre de las pasteras".

Finalmente, Dady cuestionó el rol de Uruguay durante la Guerra de Malvinas. "¿Cuándo va a prescribir todo ese tipo de cosas yo te dije, vos me dijiste? Porque ustedes le cargaron nafta a los aviones de Inglaterra que mataron a nuestros soldados. Yo no me olvido de eso", sentenció.

Dady-Brieva.jpg

La sorprende frase de Dady Brieva al comparar la presidencia de Mauricio Macri con la de Alberto Fernández

En una entrevista con el programa Desiguales (TV Pública), el humorista Dady Brieva lanzó fuertes críticas para el Gobierno de Alberto Fernández y, para sorpresa de muchos, afirmó que en la gestión de Mauricio Macri tuvo mucho más trabajo.

"Tuvimos dos años de pandemia, pero si me pongo a pensar, en el último tiempo, he trabajado más en los cuatro años de Macri", sostuvo al comparar la situación económica actual con la del periodo del 2015 al 2019.

Embed

Brieva remarcó que muchos artistas tuvieron que buscar oportunidades profesionales en el exterior ante la crisis en la Argentina. "Uruguay nos ha salvado mucho a todos los que hemos ido para allá. Hoy nos está salvando a muchos actores. Hay 2 millones de artista que están trabajando en Uruguay. Estamos pasando el rastrillo en pueblo, en ciudades, en 19 departamentos, en todos lados", ejemplificó.

Por otro lado, el humorista destacó que el kirchnerismo debería haber ido a fondo con determinadas políticas del modelo. "No es culpa de ellos (por la oposición) que nosotros no tengamos los medios hegemónicos. Yo creo que uno tiene lo que no supo o lo que no se atrevió a conquistar", opinó.

Al finalizar, enfatizó que el oficialismo debería avanzar sobre determinados deudas pendientes con la sociedad. "Tengo 65 años y tampoco tengo mucho tiempo. Vengo una época de militancia dura y no sé si voy a ver un mundo mejor, la imaginación al poder y la Justicia Social. Mis tiempos son distintos a otras personas, que ven estos procesos a largo plazo", concluyó.