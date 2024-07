Escándalo con Furia de Gran Hermano: contundente amenaza y un mensaje intimidatorio

Embed

"Les cuento un notición. Es muy bizarro todo. Me quiere mandar una carta documento porque dice que yo hablo de ella. Si ven mi Instagram, yo no la nombro para nada", advirtió Mauro en un video que compartió con sus seguidores.

"Me escribió que me quería hacer una denuncia. Ni le contesté el mensaje, quedó ahí. Me llamó 300 veces. Mal", agregó.

Al finalizar, Mauro señaló que Furia es igual que en el reality de Telefe y tienen las mismas reacciones impulsivas que tenía cuando estaba aislada. "Ahora vi hace poco que se cruzó con Trezeguet. Lo más gracioso es que decía 'es todo juego' y sigue haciendo lo mismo, la tipa es así", sentenció.

Salió a la luz una situación polémica que Mauro vivió con Furia y no se vio al aire en Gran Hermano

Aunque no llegó a la final, Furia ha sido, sin dudas, el personaje que más repercusión generó con su estadía en la casa de Gran Hermano. La entrenadora de crossfit no paraba un minuto, siempre estaba desatando alguna pelea y creando contenido para atrapar a la audiencia.

Lo cierto es que, en diferentes momentos, tenían que cuidar su imagen y, para eso, algunas situaciones no se veían al aire. Cada vez que se ponía ingobernable, cortaban la transmisión del canal 24 horas.

Anoche en LAM (América) contaron que se las discusiones con Mauro D’Alessio solo mostraron algunos fragmentos y hubo material que nunca se vio al aire. Cuando la cosa se ponía tensa, aparecía la placa con el logo del programa.

“Vimos apenas el 10 por ciento de lo que pasó entre ella y Mauro”, señaló la periodista Ana Laura Román en el programa de Ángel de Brito.

“Hubieron situaciones más heavies, como haberlo entrado a Mauro a empujones por la galería”, agregó la panelista.

Y finalizó: “El pibe lloraba todos los días y mostraban solamente el 10 por ciento de lo que hacía”.