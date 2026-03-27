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El comunicado de Santiago del Moro que promete revolucionar Gran Hermano: "No estaba en ningún cálculo"

Santiago del Moro confirmó que se viene un giro clave en Gran Hermano Generación Dorada y generó máxima expectativa entre los seguidores del programa.

27 mar 2026, 20:27
El comunicado de Santiago del Moro que promete revolucionar Gran Hermano: No estaba en ningún cálculo
El comunicado de Santiago del Moro que promete revolucionar Gran Hermano: No estaba en ningún cálculo

El comunicado de Santiago del Moro que promete revolucionar Gran Hermano: "No estaba en ningún cálculo"

Santiago del Moro utilizó sus redes sociales para anticipar cómo serán los próximos días dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y generó un fuerte impacto entre los seguidores del programa.

El conductor del reality sorprendió al compartir un mensaje en sus redes que anticipa un giro fuerte en el certamen. Sin dar precisiones concretas, dejó pistas sobre un cambio importante que impactará de lleno en la convivencia y en el rumbo del juego.

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En ese contexto, el conductor optó por el misterio y elevó la expectativa con una frase que no pasó desapercibida: “Sii… Se viene algo que no estaba en ningún cálculo. El domingo… o el lunes, sin falta… La puerta se abre para alguien que no viene a participar: viene por todo”.

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Día a día, esta edición de Gran Hermano se reinventa con giros inesperados que obligan a los jugadores a recalcular constantemente. Nada parece estable: lo que funciona una semana puede quedar obsoleto a la siguiente, y esa inestabilidad empuja a los participantes a moverse con rapidez, leer el clima de la casa y adaptarse casi en tiempo real.

Qué dijo Carmiña Masi sobre su vuelta a Gran Hermano

Carmiña Masi volvió a ser tema de conversación en torno a Gran Hermano tras la ola de especulaciones que se generó en los últimos días sobre un posible regreso al juego. Su nombre empezó a circular con fuerza luego de la salida de Mavinga, lo que alimentó teorías entre los seguidores del reality.

En ese contexto, comenzaron a instalarse distintas versiones que apuntaban a un eventual reingreso como parte de una estrategia de producción para recuperar impacto. Incluso, algunos señalaron que su reciente aparición en el “derecho a réplica” no habría sido casual, sino una forma de reposicionarla frente al público antes de una nueva etapa dentro de la casa.

Frente a la repercusión que tomaron estos rumores, la exparticipante decidió salir a aclarar la situación a través de sus redes sociales. Con un tono firme y sin rodeos, buscó desactivar cualquier tipo de especulación. “Hago este video para aclarar quién soy, ¿verdad? Primero que nada, un participante expulsado no puede volver a entrar”, dijo en primera instancia.

Luego, reforzó su postura al negar de plano cualquier tipo de maniobra detrás de esas versiones: “No hubo ningún ‘operativo lavandina’, como se quiso instalar por ahí, ni en repechaje ni en golden ticket. No vuelvo. Aclarado ”.

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