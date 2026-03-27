El comunicado de Santiago del Moro que promete revolucionar Gran Hermano: "No estaba en ningún cálculo"

Qué dijo Carmiña Masi sobre su vuelta a Gran Hermano

Carmiña Masi volvió a ser tema de conversación en torno a Gran Hermano tras la ola de especulaciones que se generó en los últimos días sobre un posible regreso al juego. Su nombre empezó a circular con fuerza luego de la salida de Mavinga, lo que alimentó teorías entre los seguidores del reality.

En ese contexto, comenzaron a instalarse distintas versiones que apuntaban a un eventual reingreso como parte de una estrategia de producción para recuperar impacto. Incluso, algunos señalaron que su reciente aparición en el “derecho a réplica” no habría sido casual, sino una forma de reposicionarla frente al público antes de una nueva etapa dentro de la casa.

Frente a la repercusión que tomaron estos rumores, la exparticipante decidió salir a aclarar la situación a través de sus redes sociales. Con un tono firme y sin rodeos, buscó desactivar cualquier tipo de especulación. “Hago este video para aclarar quién soy, ¿verdad? Primero que nada, un participante expulsado no puede volver a entrar”, dijo en primera instancia.

Luego, reforzó su postura al negar de plano cualquier tipo de maniobra detrás de esas versiones: “No hubo ningún ‘operativo lavandina’, como se quiso instalar por ahí, ni en repechaje ni en golden ticket. No vuelvo. Aclarado ”.