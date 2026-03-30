Fuerte accidente del hijo de Piñón Fijo con su motorhome en Brasil: "Pensé que nos dábamos vuelta"

El hijo de Piñón Fijo vivió un momento de suma tensión en Brasil al protagonizar un accidente en la ruta manejando su motorhome en compañía de su pareja.
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En Desayuno Americano dieron detalles del accidente que sufrió el hijo de Piñón Fijo en las rutas de Brasil cuando circulaba junto a su pareja en su motorhome.
El hijo de Piñón Fijo vivió un momento de suma tensión en Brasil al protagonizar un accidente en la ruta manejando su motorhome en compañía de su pareja.
Fue cuando circulaba por una de las rutas y de una camioneta que se encontraba a corta distancia se desprende un tanque de agua de importante tamaño, lo cual derivó en una maniobra urgente al volante del hijo del animador.
El hijo del animador infantil envió un audio al ciclo Desayuno Americano (América Tv) y dio detalles de lo sucedido, llevando tranquilidad tras el gran susto que pasó el fin de semana.
"Gracias por preocuparse, por suerte estamos bien. Cuando volvíamos de Recife íbamos por la ruta a unos 80 kilómetros por hora nos pasa una camioneta y cuando se reincorpora al carril por se le venía un auto de frente se le desprende un tanque de agua gigantesco y se nos viene para nosotros", indicó Jeremías, el hijo de Piñón Fijo, en un audio que reveló Santiago Sposato.
Y agregó sobre la tensión que vivió en esos segundos conduciendo el motorhome y la desesperada maniobra: "Ese momento fue duro porque pensas lo peor, se empezó a bambolear el motorhome y pensé que se daba vuelta. Por suerte lo pude controlar y no pasó nada y quedó en eso".
El joven y su pareja se encuentran volviendo a la Argentina después de recorrer hace tiempo distintos países a bordo del motorhome. Por suerte solo se trató de un enorme susto para el hijo de Piñón Fijo y su pareja, quienes pudieron salir ilesos tras ese inesperado momento en una ruta de Brasil.
En 2022 trascendió una fuerte interna de Piñón Fijo, cuyo nombre real es Fabián Gómez, con sus dos hijos, Sol y Jeremías, luego de que el payaso contó con preocupación que no podía ver a su nieta.
Meses después, en una nota con el ciclo A la Tarde (América Tv), el animador infantil reconoció cómo vivió aquel momento de turbulencia en su familia y explicaba por qué sus hijos optaron por alejarse de él en lo artístico.
"Se fue de las manos y la inteligencia artificial y la inteligencia emocional hicieron lo suyo. En realidad a mí me pasa lo mejor que le puede pasar a un padre. Que un hijo venga y te diga papá quiero hacer mi propio camino. Que te digan: 'Quiero hacerlo con las herramientas que aprendí al lado tuyo', con eso estamos bien, después los matices como en cada familia, los vas manejando", explicó consultado sobre la posibilidad de volver a trabajar con sus hijos.
Y sobre los motivos de derivaron en las diferencias con sus hijos, Piñón Fijo evitó dar demasiados detalles: "No te voy a decir nada. El único título que te voy a dar es`Talleres campeón esta temporada`. Los amo y amo a todo lo que tiene que ver con mi familia. Estamos en un proceso hermoso e íntimo de reconstrucción de una cantidad de cosas que nunca tendrían que haberse filtrado a los medios", concluyó el payaso.