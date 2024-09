Escándalo por la firme decisión que tomaron las autoridades de la clínica en la que está Jorge Lanata

Yanina indicó que la medida tiene que ver con el especial cuidado que ponen en la clínica al resguardo de la intimidad de sus pacientes. "Es para proteger la privacidad y que no se filtren fotos del periodista", sumó la panelista.

Embed

"Hay una canastita en la puerta y todos tienen que dejar sus teléfonos ahí", precisó.

La decisión de la clínica generó polémica en la familia del conductor. "Las hijas están enojadas porque creen que la que lo prohibió es Elba Marcovecchio. Bárbara y Lola enviaron una carta documento por el derecho a poder estar con el celular encima para una emergencia", advirtió.

El sentido mensaje de Elba Marcovecchio por el cumpleaños de Jorge Lanata

Este jueves 12 de septiembre el reconocido periodista Jorge Lanata cumple 64 años y a diferencia de otros años, esta vez su aniversario de nacimiento se ve opacado por la delicada situación que atraviesa con su salud.

Jorge lleva tres meses de internacional, y esta semana fue trasladado a la clínica de rehabilitación de Santa Catalina luego de haber estado desde el 14 de junio en el Hospital Italiano.

En el marco de esta fecha especial, su esposa Elba Marcovecchio compartió en sus redes sociales y video del periodista reflexionando en su programa acerca de una de sus últimas internaciones.

Embed

“Tengo 63 años menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva. Dos veces intubado. No me acuerdo nada, o mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes. Pero en realidad no lo sé. Vivan todo lo que puedan. Vivimos como inmortales", expresaba Lanata.

Por su parte, ella le dedicó juntó al video un emotivo mensaje y escribió: "Te amo en tus sueños y en tu brillantez, en la salud y en la enfermedad, en tu compromiso por la verdad diciendo a tu público siempre pero siempre la verdad, amo tu ser sensible y tu infinito amor y ganas de vivir la vida".