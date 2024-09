Revelan detalles impactantes sobre el patrimonio personal de la mujer de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio

En una nota con Socios del espectáculo, Mariana Gallego, amiga personal de Elba Marcovecchio, saltó en defensa de su colega y dijo que no entiende esa acusación.

"Yo la conozco a Elbita hace muchísimos años. Muchísimos. Antes de Lanata, ella ya tenía una casa enorme en el mismo country en el que Vitoria Tolosa Paz tiene su mansión. A ella no le va a gustar que yo diga esto, pero tenía vivienda propia y varios departamentos en La Plata porque su hermano es además dueño de una constructora muy importante. Si hay alguien que ganó lo que tiene con trabajo es Elba. Me da risa cuando se comenta que quiere la plata de Jorge porque realmente no la necesita", expresó.

Gallego destacó que Elba "siempre buscó unir" a la familia, aunque del otro lado no encontró buena predisposición. "Muchas veces me contaba cosas que sucedían y yo me indignaba, no entendía cómo podía soportar semejante desprecio", comentó.

Al finalizar, la abogada reveló que su colega tuvo un vínculo cordial con Lola, pero no así con Bárbara. "Tengo entendido que los problemas eran con Bárbara", sentenció.

Jorge Lanata fue trasladado a una clínica de rehabilitación: así está su salud

Luego de varios rumores, este miércoles a la mañana, Jorge Lanata fue trasladado a la Clínica Santa Catalina desde el Hospital Italiano, lugar en el que estuvo casi 3 meses internado, luchando por su vida.

El ciclo Desayuno Americano (América TV) estuvo en el momento en el que el periodista dejó el lugar, en una ambulancia, acompañado por un camillero y su esposa, Elba Marcovecchio.

Con las imágenes en pantalla, el panelista Paulo Vilouta informó: “Jorge Lanata fue trasladado del Hospital Italiano a la Clínica Santa Catalina. Después de un parte médico durísimo se busca una segunda etapa en la recuperación”.

“Allí está su mujer. Elba Marcovecchio lo acompañó y estuvo en todos los detalles. La situación es delicada”, contó el panelista de América.

Desde la Clínica Santa Catalina, la periodista Paula Wilberger brindó información exclusiva del traslado de Lanata.

“Estoy en la clínica del barrio de San Cristóbal. Lanata llegó aproximadamente a las 9.30 de la mañana, en un traslado que fue en el marco de un operativo sanitario, en una ambulancia de alta complejidad”, dijo la cronista.

Y sumó: “Arriba de la ambulancia también iba su mujer, Elba, iba en el asiento del acompañante, y dentro su exmujer, Sarah (Sarah Stewart Brown)”.

“Comienza un proceso de rehabilitación”, apuntó la notera. Y Vilouta señaló: “Clínicamente el Hospital Italiano dijo que había que trasladarlo a otro lugar, porque el parte médico es duro. Fue a un lugar de muy buena calidad”.