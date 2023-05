Escándalo en los 8 escalones: denuncian fraude por una polémica respuesta

Las redes sociales estallaron durante la emisión del ciclo en el 1 de mayo porque le dieron por correcta una respuesta errónea a un participante y llegó a la final.

En esa parte del programa, el conductor lee una definición de la Real Academia Española (RAE) y los jugadores deben responder la palabra a la que refiere.

“Ciencia que se trata de los astros, de su movimiento y de las leyes que lo rigen”, leyó al aire Guido. Y ante eso, Juan Pablo (uno de los participantes) contestó que era “astrología”.

Sin embargo, esa contestación es incorrecta porque esa definición aluce a la astronomía. La astrología, en tanto, significa: “Estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas”.

Al ver esto, desde las redes sociales llovieron mensajes remarcando este error en el ciclo: "Me parece que en el programa del 1* de mayo de Los 8 escalones, confundieron astronomía con astrología", indicó un usuario.

Y otro remarcó: "Astronomía o astrología?? En los 8 escalones hicieron pasar a un participante con una definición equivocada???".

"En los 8 escalones dieron la definición de astronomía, uno dijo astrología y se la dieron como correcta, estoy indignado, Guido por eso no vas a tener el honor de tenerme en tu programa", precisó otro televidente.

El papá de la nena que padece cáncer se ausentó a Los 8 escalones y Guido Kaczka explicó el motivo "de fuerza mayor"

Esta semana, Carolina Pampita Ardohain no puedo evitar emocionarse al ver el especial motivo que le dará Mariano Cáceres al premio de Los 8 escalones, El Trece.

El hombre de Santiago del Estero se encuentra en CABA ya que su hija, que padece cáncer, realiza un tratamiento oncológico en el Hospital Garrahan.

El hombre se presentó en el ciclo que anima Guido Kaczka para poder juntar el dinero para el tratamiento de su hija y ya lleva acumulados 9 millones de pesos.

Sin embargo, en la edición de jueves, Mariano no pudo asistir al ciclo para competir por otros tres millones más en el acumulado y Guido explicó el motivo de "fuerza mayor" por el cual el participante estuvo ausente.

El conductor comenzó a nombrar a todos los participantes presentes y al notarse la ausencia de Mariano comentó: “Una situación de fuerza mayor hace que no pueda estar, entonces llamó diciendo: ‘Tengo ganas de ir a jugar, pero no puedo’, y era una situación en la que no podía hacerse presente”.

“Así que se decidió guardarle el lugar a Mariano para que siga su camino por los millones, y surgió para Alba la posibilidad de volver a jugar. Se la llamó a Alba, y ella dijo que sí, que estaba disponible, ¿es así?”, consultó el conductor.

“Si no, hubiéramos ido al escalón 3, al 4, al 5 y así. Mariano no va a poder jugar hoy por los 12 millones, pero como es una situación de fuerza mayor, y él tiene la intención de volver y seguir el juego, se le guarda ese lugar, ¿está bien?”, cerró Guido Kaczka, aclarando que se respetará su lugar en el ciclo a futuro.