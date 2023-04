El papá de la nena que padece cáncer se ausentó a Los 8 escalones y Guido Kaczka explicó el motivo "de fuerza mayor"

El hombre se presentó en el ciclo que anima Guido Kaczka para poder juntar el dinero para el tratamiento de su hija y ya lleva acumulados 9 millones de pesos.

Sin embargo, en la edición de jueves, Mariano no pudo asistir al ciclo para competir por otros tres millones más en el acumulado y Guido explicó el motivo de "fuerza mayor" por el cual el participante estuvo ausente.

Embed

El conductor comenzó a nombrar a todos los participantes presentes y al notarse la ausencia de Mariano comentó: “Una situación de fuerza mayor hace que no pueda estar, entonces llamó diciendo: ‘Tengo ganas de ir a jugar, pero no puedo’, y era una situación en la que no podía hacerse presente”.

“Así que se decidió guardarle el lugar a Mariano para que siga su camino por los millones, y surgió para Alba la posibilidad de volver a jugar. Se la llamó a Alba, y ella dijo que sí, que estaba disponible, ¿es así?”, consultó el conductor.

“Si no, hubiéramos ido al escalón 3, al 4, al 5 y así. Mariano no va a poder jugar hoy por los 12 millones, pero como es una situación de fuerza mayor, y él tiene la intención de volver y seguir el juego, se le guarda ese lugar, ¿está bien?”, cerró Guido Kaczka, aclarando que se respetará su lugar en el ciclo a futuro.

8 escalones.jpg

El duro comentario económico de Pampita sobre la crisis cambiaria en Los 8 escalones

Los 8 escalones, El Trece, sorprende a diario no sólo con las historias de vida de sus participantes, sino también con las diferentes intervenciones que hacen los jurados del ciclo de preguntas y respuestas que conduce Guido Kaczka. Y este fue el caso de Pampita, quien forma parte del ciclo desde hace varias semanas.

Lo cierto es que muchas veces la realidad de la actualidad se cuela entre los ítems a responder por los participantes. Así, este martes la subida del dólar en el país estuvo presente en el set televisivo a través de una pregunta pero, sobre todo, por el sorpresivo comentario económico que hizo la esposa del economista y diputado porteño Roberto García Moritán desde su banca de jurado.

El programa recién arrancaba, donde los concursantes debían responder si la afirmación que les leía Kaczka era verdadera o falsa. Fue allí cuando Guido le leyó a Rocío: “Una corrida cambiaria se produce cuando, por ejemplo, muchas personas en un mismo período de tiempo buscan desprenderse de la moneda local para comprar divisas extranjeras”.

Ante las opciones, la joven estudiante de medicina respondió "Falso" y de inmediato el conductor anunció que era incorrecto, y agregó repitiendo dos veces: "Verdadero. Verdadero".

Fue en ese instante cuando sorpresivamente Pampita tomó su micrófono para intervenir con comentario sobre la realidad argentina. “Es lo que está pasando esta semana, Guido. Justamente”, deslizó breve pero contundente teniendo en cuenta que el martes fue el séptimo día consecutivo en que el dólar cerró la jornada cambiaria en alza, situación que continuó incluso ayer jueves con una cotización record del dólar blue a $495 para la venta.