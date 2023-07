Escandalosa versión sobre Jorge Rial y el robo que sufrió en su casa: "Fue cuando estaba..."

ángel de brito sobre robo en lam y en la casa de jorge rial - captura LAM.jpg

Pero ése no fue el único hurto en su hogar que padeció el ex conductor de Intrusos. Otro hecho delictivo semejante ocurrió mientras estuvo internado en Colombia, a raíz del infarto que sufrió en Bogotá.

“Le volvió a pasar cuando estaba infartado en Colombia. Le faltaron 600 mil pesos a través de tarjeta”, detalló entonces de Brito remarcando que en todos los episodios de hurto, de alguna manera Morena está por el medio.

Embed

Se supo quién fue la persona que robó en los camarines de LAM: "Me hago cargo"

Hace unos días, Marcela Feudale, Estefi Berardi y Mónica Farro denunciaron haber sido víctimas de un robo en los camarines de LAM (América TV) durante la visita de More Rial al programa que conduce Ángel de Brito.

En ese contexto, durante el fin de semana una amiga de la mediática sorprendió a todos al confesar el delito. En diálogo con El run run del espectáculo (Crónica TV) Daiana, íntima de la hija de Jorge Rial y también su comadre, reveló la verdad.

“Vos no robaste nada ¿O qué?”, preguntó Lío Pecoraro, conductor del ciclo. La joven respondió riéndose, por lo que el periodista volvió a consultar: “¿Daiana, vos robaste algo en el programa de Ángel?”. Finalmente, Diana: “Si me tengo que hacer cargo de algo, me voy a hacer cargo”.

Embed

Y luego agregó: “Yo fui parte… estoy dentro de la organización del robo en LAM”. Sobre el robo, detalló: “Dinero nunca tuve, pero sí en una de las compras”.

Tras esta confesión, Ángel de Brito publicó algunos mensajes en su cuenta de Twitter. “Apareció la que robó en LAM”, escribió el conductor, quien compartió fotos de su televisor.