El impactante dato sobre cómo vivía Daniel Bifulco, de Los Jaimitos de Videomatch, antes de su muerte

“No quería irme sin decirle a Daniel gracias por las risas que nos sacó. Jaimitos quedó como un sello”, expresó, al recordar la marca que dejó el grupo en aquella etapa de la televisión argentina.

Además, el conductor destacó la personalidad del humorista y explicó cómo quería mantenerlo presente: “Siempre me pareció una persona hermosa, con muchas ganas de vivir. Quiero recordarlo con una sonrisa, lo que siempre me dio”.

La despedida tuvo uno de sus momentos más conmovedores cuando Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta tomaron la palabra para homenajear a su amigo.

Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta se quebraron al recordar a su compañero

Visiblemente emocionado, Roberto Peña intentó poner en palabras el dolor por la pérdida de alguien con quien había compartido tantos años de trabajo y experiencias.

“Es muy difícil cuando se va alguien con el que uno ha compartido tanto”, alcanzó a decir, atravesado por la angustia.

Sin embargo, buscó quedarse con los recuerdos felices y con la forma de vivir de su compañero. “Él debe estar mirando con una sonrisa porque entiende que queremos recordarlo con alegría, llevarlo en el corazón con una simpleza que tenía, de vivir la vida sin importar mucho más. Era un ser de luz”, expresó.

Por su parte, Rodrigo Vagoneta agradeció la posibilidad de despedirlo en el programa y les dedicó unas palabras a sus seres queridos: “Te agradecemos el espacio y le mandamos un beso a toda la familia”.

Con la voz quebrada, también destacó la libertad con la que Bifulco había transitado su vida. “Daniel siempre fue un hombre muy feliz, vivió libre y siempre hizo lo que quiso”, recordó.

“Recordémoslo como un gran artista y humorista. Una persona muy importante para nosotros”, agregó Vagoneta.

Peña cerró su homenaje con una definición que reunió el talento y el vínculo personal que los unía: “Siempre fue un luchador por el humor, un gran guionista y un gran amigo”.