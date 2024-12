Estalló la polémica en Gran Hermano: los repudiables dichos contra Luciana que desataron letales críticas

Embed

Allí, inmediatamente el exfutbolista prefirió mantenerse al margen, al asegurar “yo no sé. Prefiero no opinar. La verdad que ni idea”, al tiempo que Carlos sentenció sin dudar: “Es trans”.

“Me lo dijeron y me empezó a cuadrar por todos lados. Lo que ven es que no se desnuda, no va a la pileta, se le nota en la cara, las facciones del cuerpo, ¿Cómo va a ser tan específica?”, disparó entonces Giuliano.

Claro que a pesar de su respuesta, Carlos remarcó que a él nadie le dijo nada, pero señaló: “La ves y te das cuenta”. “Soy poco perceptivo, me costaba creerlo y por eso les pregunto”, concluyó el participante de Venado Tuerto en el video que se viralizó en las redes y generó el más completo repudio de manera instantánea.

participantes GH 2024 en el cuarto - captura.jpg

La participante de Gran Hermano 2024 que terminó con su secreto: quién es Luciana Martínez

Este lunes comenzó una nueva temporada de Gran Hermano por Telefe y 24 participantes ingresaron a la casa más famosa del país. Una de las jugadoras es Luciana Martínez, quien contó su emocionante historia de vida.

"Hola, soy Jorge Barrionuevo de la provincia Santa Cruz, Pico Truncado. Hace más de 10 años que a escondidas soy Luciana Martínez", expresó la concursante.

Instantes después, en su presentación, la persona trans apareció como Luciana, se vistió distinta y cambió su tono de voz. "Me vine con mi valija hasta Buenos Aires para hacer el casting. Tengo siete hermanos, dos de ellos estuvieron presos, gracias a ellos me enseñaron lo que no está bien", relató.

También contó que es bailarina, asesora de imagen y empleada administrativa. Sobre la convivencia dentro de la casa, consideró que empatizará primero con las chicas y aseguró que no le cierra las puertas a un romance con un hombre.