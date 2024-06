Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot discutieron en Cuestión de peso: "Cuando lleguemos a casa..."

A lo que esposa coincidió: “Cuando no aparecen, te hace ruido. Puede que vayan súper bien o no. Es posible pedir una dieta o algo alternativo dentro del plan de alimentación, como ayuda, pero no es un salvataje de un día para otro”.

“No es más de lo mismo. El tema es que ellos quieren algo que sea como mágico”, lo contradijo Pasquini, pero el entrenador sacó de su bolsillo un manojo de irnía: “Traigan la bola de Estefi entonces”, observó por su parte Sergio Verón.

A lo que el conductor Mario Massaccesi consultó: “¿Pero es posible pedir una dieta especial cuando se trata de una excepción que no es parte de la regularidad?”.

“Está bueno que esté blanqueado, decir ‘estoy teniendo un fin de semana largo que me está costando bastante’. Entonces vamos hablándolo y viendo”, respondió de inmediato Estefanía Pasquini junto antes de que Cormillot empezara a hablar.

El conductor después le dio la palabra al reconocido nutricionista quien optó por no agregar más conceptos y lanzó entre risas: “No, está bien, no voy a discutir con la patrona”.

Ahí Pasquini retrucó picante: “Te iba a decir que cuando lleguemos hablamos....”. A lo que Verón señaló con humor: “Decímelo a mi Alberto y se lo digo yo”.

Estefanía Pasquini habló de su duro posteo contra Tamara Pettinato: "Se metió con mi hijo y mi marido"

Estefanía Pasquini se refirió a la polémica que se instaló con Tamara Pettinato después de las polémicas palabras de la panelista en Bendita hablando del matrimonio con Alberto Cormillot y el picante posteo con que le contestó la madre de Emilio, hijo que tiene con el reconocido médico de 85 años.

"Ahora lo lee un montón de gente, me parece que fui muy impulsiva y tengo que controlarlo", reconoció Pasquini en charla con Intrusos, América Tv, sobre la historia en Instagram contra Tamara.

"Estaba mirando otra cosa, me avisaron amigos y me puse a ver. Me hizo ruido que no es correcto y me pegó en un lugar donde me duele mucho porque me costó mucho quedar embarazada. Me molestó que se meta con mi marido y mi hijo", afirmó la nutricionista sobre qué la llevó a su picante historia contra la panelista.

"Yo no hago esas cosas, no soy de contestar y meterme con otros familiares encima", argumentó. Y contestó a lo que opinó Tamara sobre su matrimonio con Cormillot y la diferencia de edad que tienen: "Esto fue después de un tape de cosas que juntaron. Hay gente que lo piensa".

"Al principio si me molestaban las críticas y ahora sé que es así", reconoció Estefanía Pasquini, quien aclaró que firmó un acuerdo previo a la boda con Alberto Cormillot, que fue en diciembre de 2019: "El día que me casé ya sabía que no quería nada (de lo económico) y firmamos algo para que lo suyo sea de él y lo mío, mío".

En cuanto a la opinión de su marido por esta polémica, explicó: "Ni se mete, él es muy tranquilo. Yo lo escribí, subí y ahí quedó. Me dijo que lo tome como que son cosas que se van a decir siempre".