Estefanía Pasquini habló de su duro posteo contra Tamara Pettinato: "Se metió con mi hijo y mi marido"

"Estaba mirando otra cosa, me avisaron amigos y me puse a ver. Me hizo ruido que no es correcto y me pegó en un lugar donde me duele mucho porque me costó mucho quedar embarazada. Me molestó que se meta con mi marido y mi hijo", afirmó la nutricionista sobre qué la llevó a su picante historia contra la panelista.

Embed

"Yo no hago esas cosas, no soy de contestar y meterme con otros familiares encima", argumentó. Y contestó a lo que opinó Tamara sobre su matrimonio con Cormillot y la diferencia de edad que tienen: "Esto fue después de un tape de cosas que juntaron. Hay gente que lo piensa".

"Al principio si me molestaban las críticas y ahora sé que es así", reconoció Estefanía Pasquini, quien aclaró que firmó un acuerdo previo a la boda con Alberto Cormillot, que fue en diciembre de 2019: "El día que me casé ya sabía que no quería nada (de lo económico) y firmamos algo para que lo suyo sea de él y lo mío, mío".

En cuanto a la opinión de su marido por esta polémica, explicó: "Ni se mete, él es muy tranquilo. Yo lo escribí, subí y ahí quedó. Me dijo que lo tome como que son cosas que se van a decir siempre".

estefania pasquini tamara pettinato 1.jpg

Estefanía Pasquini salió al cruce con Tamara Pettinato tras los duros cuestionamientos a su familia

En las últimas horas la mujer de Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini, estalló contra Tamara Pettinato al escucharla cuestionar su decisión de ser madre junto al doctor de 85 años.

Todo sucedió cuando en Bendita, El Nueve, programa donde Tamara es panelista, debatían sobre las declaraciones de Estefanía sobre la preocupación y el susto que tuvo durante las últimas internaciones de Cormillot.

En ese contexto, la hija de Roberto Pettinato aprovechó para hacer su descargo y opinó: “No me parece correcto que la gente a los 85 años tenga un bebé. No me gusta que ella tenga 38 y...".

Sus palabras llegaron a oídos de Pasquini, que decidió salir al cruce y fue letal contra la panelista en sus redes sociales. En sus historias de Instagram, compartió el fragmento con los dichos de la panelista y disparó: "Creo que más que feo es que prendan fuego a una persona...".

La frase, en referencia a la imputación de Felipe Pettinato por delito de incendio seguido de muerte por el fallecimiento del neurólogo de 44 años, Melchor Rodrigo.