Estefi Berardi desenmascaró a Luciano Castro en medio del escándalo con Sabrina Rojas: "Él tiene esa..."

Primero fue Majo Martino quien analizó las últimas declaraciones de Sabrina Rojas y explicó: “Sabrina lo que dice, además de que es un infiel serial, dice que él quiere la atención de todas. Él tiene esa personalidad”.

“Y otra cosa, una frase que dijo Sabrina que es muy cierta y que hay hombres que son así, dice que ‘desean lo que no tienen y hoy no me tiene a mí’. Entonces por ende la desea ella. Cuando estaba casado con ella deseaba otras mujeres y así sufría Sabrina”, añadió la panelista.

Ahí, Estefi Berardi tomó la palabra y contó qué fue lo que charló con algunas mujeres que habrían sido seducidas por Luciano Castro: “A mí lo que me dijeron que es peor de lo que contas vos Majo, voy a ser cuidadosa con mis palabras", comenzó.

Y siguió picante: "Me lo han dicho chicas que salieron con él, es que a las minas les quema la cabeza“; quiso arrancar Estefi antes de ser interrumpida por su compañera de panel".

"Las enloquece", agregó la panelista. Y Carmen Barbieri le preguntó asombrada: "¿Pero cómo?", y Berardi finalizó sin querer profundizar detalles: "No voy a ampliar".

La letal frase de Sabrina Rojas en pleno conflicto con Griselda Siciliani y Luciano Castro: "Se merece..."

Después de las repercusiones por sus dichos contra Griselda Siciliani, Sabrina Rojas volvió a referirse al tema este martes en Pasó en América, América Tv, ciclo que conduce junto a Augusto Tartúfoli.

En el programa anterior, la modelo había recordado que Griselda le mandaba mensajes a Luciano cuando ella estaba casada y embarazada del actor y había deslizado picante: "Un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés".

"¿Hermosa mañana, verdad?", comenzó diciendo Rojas entre risas ni bien comenzó la edición de este martes. "Chicos, yo siempre le pongo humor, si vamos a hablar en serio todo es una tragedia, así que pongámosle humor", siguió la conductora.

"Pará, la que está picante es Wanda Nara", expresó Sabrina, antes de hablar de su romance con L-Gante, y Tartu le comentó: "Wanda te quiere robar un poquito el protagonismo". "No, yo casi me muero, porque se lo terminé robando a Wanda. Nunca me lo imaginé", dijo la rubia en referencia a su conflicto con su ex y Siciliani.

Luego, los presentadores hablaron con el jurado del Cantando 2024, América Tv, Marcelo Polino, quien le preguntó a Rojas: "Te voy a mandar la paleta de los ceros, quisiera saber a quién se la pondrías".

"A Castro" ,respondió sin vueltas. "¿Y a Siciliani?", le consultó el periodista. "Y a Siciliani... ni puntaje se merece", disparó filosísima. Inmediatamente, para no seguir tensionando el conflicto aclaró que era un chiste.