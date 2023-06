Estelita Ventura dio detalles de la infancia de More Rial: "La criaron las mucamas y niñeras"

Ahí, la expareja de Luis Ventura recordó una situación que la "mortificó mucho". "Era domingo, estábamos comiendo un asado en el quincho de la casa. Las niñas estaban jugando, mis hijos eran más grandes pero también estaban ahí. Y vino Morena agarró una copa, hermosa copa, para tomar agua y Silvia vino se la sacó de la mano y dijo: 'no, me la rompés, sale 20 dólares'. Si se rompía podía comprar tres docenas más", contó.

"Si es otra cosa, sacale la copa para que no se corte", acotó Nazarena. "No tenés que decir cuánto valía la copa", dijo Estelita. "O sea, sentís que tenían la guita por delante de todo", agregó Ángel. "Acá -se señaló la frente- tenían el signo pesos en todo", dijo la mujer.

"Las niñas vieron que aparecía todo de golpe. Les dieron cosas que no te puedo explicar. Y qué va a elegir la nena. No estudiaban, se las llevaban a Europa", agregó Estelita.

También rememoró que en las reuniones que hacían Rial y D'Auro las mujeres se juntaban por un lado y los hombre por otro. "Tipo un ambiente machista", lanzó Nazarena. "Después de comer los hombres se iban. En la época que iba Gerardo Sofovich que fumaba, imaginate. Gerardo no iba a estar adentro, fumaba. Odiaban el cigarrillo. Pero después el señor iba y se fumaba un habano y se servía un cogñac y te decía de dónde era", contó. "Todo te computaban", tiró el conductor.

Entonces, Marixa Balli opinó: "Es intendible cuando Morena dice: 'mi papá no me crió para trabajar en un supermercado', sin minimizar ni discriminar porque todos los laburos son buenos, pero claro, con una crianza así, la criatura tiene otra cosa en la cabeza".

"La nena está acostumbrada a vivir como la crió él, como la crió él no -se corrigió-, porque las criaron las mucamas, las niñeras, las cocineras que tenían", reveló Estelita.

Jorge Rial habló del terrible conflicto con su hija Morena: "Me tiene bloqueado y me insulta"

Jorge Rial regresó de España en compañía de su novia María del Mar Ramón y desde el Aeropuerto de Ezeiza habló del terrible conflicto con su hija Morena que estalló hace unos días.

“Solo siento amor y compasión por mi hija, gracias”, manifestó el periodista en charla con LAM, América Tv. Y agregó: “Es mi hija. Hay amores que no se rompen con nada así que acá está esperándome (su otra hija Rocío)”.

"Todos los días hablo con mi nieto porque él quiere hablar conmigo además", aclaró el conductor. Y remarcó: “No podría hablar nunca mal de mi hija. Solo siento compasión por ella en este momento y un poco de lástima por los mayores que la están manipulando”.

“Y lo lamento mucho porque algunos de ellos la conocen y saben, pero están manipulando una chica con problemas emocionales. Es muy grave lo que están haciendo, pero bueno, ya vendrán las respuestas”, siguió Rial enojado por la explosiva aparición en los medios de su hija.

Y remarcó: "Es una manipulación pornográfica de una chica con problemas emocionales. Y uno de los principales manipuladores la conocía. Son las reglas de juego, hay otras reglas también, que no son las reglas de juego".

"Ella (Morena) me tiene bloqueado de todos lados y me insulta. Es mi hija, la voy a amar toda la vida. Hoy lo que me importa es resguardar a mi nieto. Morena y Rocío son grandes y son absolutamente responsable de sus actos, yo voy a estar siempre", expresó el periodista.

Y explicó: "Nunca hablaría ni bien ni mal de mi hija, tengo mucho amor y mucha compasión por ella. Ojalá que en algún momento ella de desahogue y termine con esto. Todo depende con ella, no de mí".

Sobre su vuelta al trabajo tras la internación en Colombia, dejó en claro: "Estoy recuperando la voz, hablando con mi fonoaudióloga para que me de el OK. Es mi vida esta, cómo no voy a tener ganas".