Morena Rial, con todo contra su hermana, Rocío: "Dejaron de ser mi familia"

La respuesta de Morena no se hizo esperar. "Me chupa tres h... mi hermana. Para mí tampoco hay vuelta atrás en nuestra relación", afirmó la joven en diálogo con A la tarde. "Ella sabe que nunca tuve feeling con ella", añadió.

Además, Morena le pidió a Roció que no opine más de ella. "Sé lo que hago y lo que no, que ella se meta en su vida, que demasiado depresiva está como para venir a romperme los h... a mí. Le mando un beso y que siga siendo el perro de Rial", remarcó.

Por último, la joven lanzó una frase categórica, que deja en evidencia el nivel de conflicto en la familia. "Dejaron de ser mi familia", concluyó en el programa de Karina Mazzocco.

Morena Rial Jorge Rial.jpg

"Que en paz descanse", la frase lapidaria de Morena a Jorge Rial por el Día del Padre

Este domingo, Morena Rial estuvo invitada al piso de La tarde del nueve. En el programa de Tomás Dente y Pía Slapka en El Nueve, la joven lanzó una frase picante sobre su padre, Jorge Rial.

Al ser consultada por el Día del padre, More le dedicó un saludo especial a su abogado, Alejandro Cipolla, a su padrino, Guillermo Marín, y a su tío, Luis Ventura, pero fue categórica al referirse a su papá.

"Feliz día a mi abogado, que lo amamos, que es papá. Nada más. Mi padre, que en paz descanse, no hay vuelta atrás. A mi tío Luis (Ventura) saludé también y a mi padrino (Guillermo Marín)", sostuvo.

More reiteró que Jorge está ausente en la vida de Francesco, su hijo. "Si vos siente amor de verdad por mi hijo, hubiera vuelto de Colombia y lo iba a ver", remarcó.

Al finalizar, la joven reveló cuál es el origen del enfrentamiento con el conductor. "La relación está rota desde hace 5 años porque odia que vaya a Córdoba. Tiene que entender que mi ex es cordobés y, además, a mí me gusta Córdoba. Tengo 24 años. Soy mayor y hago lo que quiero. A mí tampoco me gustan sus amistades y no me queda otra", cerró.