Eugenia Quibel recordó con emoción a Gerardo Rozín en el día que cumpliría 52 años 

"Y un día nuestra #FotoVieja. Con esta lucidez que siempre te caracterizó me dejaste ideas que resumen momentos difíciles de explicar. Hoy no estás y el agujero que dejaste es profundo pero en este abrazo encuentro mucho de lo que construimos juntos: apoyo, sostén, confianza, complicidad y esta pareja todo terreno. Hoy 18 de junio te celebro @gerardorozin. Feliz cumpleaños mi amor", manifestó en su cuenta de Instagram.

Gerardo Rozín

Romina Manguel sobre Gerardo Rozín: "Siempre supo que se iba a morir"

Romina Manguel estuvo en el programa PH Podemos Hablar, Telefe, y recordó a su amigo Gerardo Rozín, quien falleció el 12 de marzo a los 51 años producto de una dura enfermedad.

La periodista recordó las últimas conversaciones que tuvo con el conductor, que era su amigo: “Gerardo siempre supo que se iba a morir, desde el primer día del diagnóstico. Y él trataba de convencer a sus amigos más íntimos y querido. A mí me decía ‘me voy a morir, eh’”.

“En los últimos tiempos, él me llamaba todas las noches a las 12 de la noche. Y era una carga fuerte porque, primero nos reíamos mucho, y después terminábamos hablando de la muerte, de las cosas que él quería cuando se muera y me pedía que yo lo anote. Como sabía que era una colgada, me decía ‘sé que no estás anotando, poné la cámara’. Y yo le contestaba ‘Gerardo, estoy en bombacha’”, agregó.

Y contó cómo la afectó esas duras charlas con Rozín: “Yo terminaba llorando a veces hasta las 5 de la mañana y me acuerdo que hablé con mi analista de esto y con mis amigos, y decidí hablar con Gerardo para decirle que no podía soportar esto porque me dejaba rota todas las noches y yo no puedo no dormir porque, además, tengo dos hijas”.

“Entonces, lo llamé, me costó esa charla, y cuando me senté con Gerardo le dije que me estaban haciendo muy mal estas llamadas a la noche. Y él me responde ‘ah, bueno. Yo me voy a morir pero la señora no duerme. ¿Sabés qué? No me importa que no duermas, tomate algo después. Yo me voy a morir y cuando me muera, vas a dormir. ¿Me entendiste? No se charla más del tema’”, añadió Romina Manguel.

Y precisó: “Cuando volví a hablar con mi analista, le dije que me fue bárbaro en la charla porque, ¿para qué le voy a contar?”.