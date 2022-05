El mea culpa de Luis Novaresio sobre la muerte de Gerardo Rozín: "Estoy muy arrepentido"

Luego agregó que estaba al tanto de la enfermedad que sufría Rozín, pues su amigo Daniel Hadad se lo contó. “Yo sabía que esto era inevitable. Me pareció injusto lo que le pasó a Gerardo”.

La emoción de Luis Novaresio al recordar a Gerardo Rozín

Andy Kusnetzoff hizo hincapié sobre la última posible cita de los dos. “¿No fuiste a tomar el café?” y contestó: “Lo llamé, se enojó. ¿Por qué no lo había llamado antes? ¡Con toda razón!”, comentó Luis Novaresio. Y remarcó que se quedaron en ver, no fue. “Yo soy difícil y no fui”.

“En realidad me di cuenta después de que falleció, de que había sido un cobarde, cagón, de no poder enfrentar su historia”, afirmó Luis Novaresio.

Y concluyó: “Estoy recontra arrepentido. No supe hacerlo, no estuve a la altura”, con relación a cómo enfrentó los últimos días de vida de su amigo Gerardo Rozín.