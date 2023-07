Eugenia Tobal confesó cuánto sufrió cuando la China Suárez rompió su matrimonio con Nicolás Cabré

Eugenia Tobal - Nunca más volví a ver a Cabré - Socios del espetáculo.jpg

“Yo me guardé y sin embargo no hubo mucha piedad, después sí. Pero pasaron 13 años y todavía parece que eso fuese lo único que marca mi vida, y después me pasaron tantas cosas”, remarcó en tono de reproche aunque con mucha educación.

Así, frente a la consulta de si pasado tanto tiempo pudo sanar, Eugenia fue contundente: “Pero sí, lo sané al año, dos años, ya pasó. Después tuve otros novios, otra vida. Eso que me pasó no lo elegí, todo lo contrario”.

En tanto, y como para dar por terminado el tema contó que "Nunca más" volvió a cruzarse con Cabré, así como negó que haya quedado una charla pendiente. “No, ya está, son cosas que pasan, la mejor manera de sanar es perdonarse uno primero y cero rencor”, concluyó terminante.

Eugenia Tobal y el pedido de su hija Ema que la conmovió en un día muy especial

A mediados de febrero de 2020, Eugenia Tobal pasó por uno de los momentos más dolorosos de su vida con la muerte de su madre Ofelia, quien luchaba contra el cáncer.

Lo cierto es que desde su cuenta de Instagram, la actriz contó el especial pedido que le hizo su hija Ema en una fecha muy especial para ella. La niña quiso llevar al jardín un budín para sus compañeritos justo el día en que Ofelia hubiera cumplido años (29 de junio), lo que hizo emocionar mucho a Eugenia.

Así, la actriz compartió un video del proceso en que cocinó con mucho amor el postre con la estelar colaboración de Ema. "Ayer Ema tuvo ganas de llevar una tarta al jardín para sus compañeritos y hoy (29 de junio) es el cumple de mi mamá", indicó en su posteo la actriz muy movilizada.

eugenia tobal.jpg

Y destacó: "Siempre elijo pensar qué hay conexiones y sensibilidades que las tienen súper conectadas!!! Amor más amor en cualquier plano".

Cabe recordar que la mamá de la actriz falleció poco antes del nacimiento de Ema, su primera hija fruto de su amor con Francisco García Ibar, por lo que no pudieron conocerse.