Eugenia Tobal reveló la verdad sobre su salida de MasterChef Celebrity y eligió a sus finalistas

“Están perfectos los que están. No sé si hubiese podido llegar a ese nivel. Hubo una falsa expectativa conmigo. Los chicos están haciendo unos platazos”, explicó la actriz, al referirse al nivel que vienen mostrando los participantes que continúan en competencia y al desempeño que tienen dentro de las cocinas del reality.

Respecto de quiénes considera que podrían consagrarse como ganadores, arriesgó por los más jóvenes del grupo, aunque puso sus fichas por el Turco Husain y López: “Creo que van a llegar los dos más peques, Ian y la Reini. Porque están estudiando bocha, tienen tiempo y ganas. El espíritu de los 26. Al turquito lo veo muy bien, a Maxi también”.

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En ese contexto, el reality continúa avanzando hacia sus instancias decisivas. Este sábado 14 de marzo a las 20, Chef al Diván llegará con la conducción de Vero Lozano, quien recibirá a los eliminados de la semana —La Joaqui, Leandro 'Chino' Leunis, Evangelina Anderson, Agustín 'Cachete' Sierra y Marixa Balli. Luego se emitirá una edición especial de con un repaso de los momentos más destacados de la semana.

Por su parte, el domingo a las 20:45, el reality tendrá una nueva gala de eliminación. En una noche clave, los participantes deberán demostrar su talento para asegurar su lugar en la semifinal, en una etapa que marcará el inicio de la recta final hacia el gran trofeo.

Con qué obra debuta Eugenia Tobal en Calle Corrientes

La comedia se estrena el 19 de marzo en el Multitabaris en Calle Corrientes con un gran elenco encabezado por Eugenia Tobal, Carla Conte, Manuela Pal, Mica Riera, Karina Hernández, Berenice Gandullo y Lionel Arostegui. “El chat de mamis, una comedia en el cole” está dirigida por Marcelo Caballero, cuenta con idea original y producción de Ezequiel Corbo y con libro de Mechi Bove.

Con humor desopilante, la obra pone el foco en el universo de madres y padres atravesados por la vida escolar, las redes sociales, los grupos de WhatsApp y los conflictos cotidianos que se multiplican detrás de una pantalla. La puesta en escena se completa con escenografía de Lula Rojo y vestuario de La Polilla, acompañando el ritmo ágil de la propuesta.

Sinopsis

El disfraz de la “nena nueva” de séptimo B aparece misteriosamente destrozado. A partir de ese hecho, la directora del colegio convoca a una reunión urgente de madres y padres. Lo que debería ser un encuentro para aclarar lo sucedido deriva rápidamente en acusaciones cruzadas, reclamos, audios interminables y un caos difícil de contener. Mientras intentan descubrir qué pasó con los chicos y el disfraz, comienzan a salir a la luz secretos, rivalidades y tensiones entre los adultos, revelando un misterio aún mayor: el problema no lo tienen los chicos, sino los grandes.

Entre mensajes mal interpretados, debates absurdos y verdades que estallan sin filtro, “El chat de mamis” expone con humor situaciones tan reconocibles como exageradas, invitando al público a reírse, identificarse y reflexionar sobre las formas actuales de comunicarnos.

Con un elenco de destacadas figuras y un ritmo ágil, la obra se convierte en una radiografía hilarante de una comunidad escolar donde nada es lo que parece.