Eugenia Tobal revivió su incómodo paso por MasterChef Celebrity: qué dijo sobre Germán Martitegui

El cruce, según ella, ocurrió en un momento de extrema vulnerabilidad. “Yo estaba mal, no estaba muy receptiva, entonces estaba muy sensible”, reconoció. El cocinero le habría hecho un comentario del estilo “no entendés lo que te estoy diciendo”, que ella tomó a mal por su estado emocional.

“Asumo que estaba muy sensible, aparte muy llorona”, agregó. Hubo un intercambio caliente, incluso con un insulto que alguien escuchó, pero después lo hablaron y todo se aclaró: “Cuando lo charlamos, él ni se dio cuenta de lo que había dicho”.

Además, Tobal desmintió que su salida haya sido una renuncia intempestiva. “Yo no podía renunciar”, explicó, recordando que hay situaciones que ya estaban pautadas, como la salida de otros participantes por compromisos personales.

Y cerró con una reflexión sobre su participación en este tipo de formatos: “Creo que no volvería a participar de un reality, no porque la haya pasado mal, sino porque tenés que tener mucha cintura, mucho carácter”.

german martitegui eugenia tobal 2

Qué dijo Eugenia Tobal de la dura pelea con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity

El miércoles 10 de diciembre pasado se concretó lo que muchos ya venían anticipando: la salida de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity (Telefe). Su eliminación era un rumor instalado desde hacía semanas y finalmente se confirmó en pantalla.

Tiempo atrás, Ángel de Brito había revelado que durante las grabaciones del reality se produjo un fuerte cruce entre la actriz y Germán Martitegui, uno de los jurados más exigentes. Según esa versión, el conflicto habría llevado a Tobal a considerar abandonar el programa. Ella, en su momento, negó de manera categórica esa información.

Lo cierto es que en ciclo conducido por Wanda Nara se vio la despedida de Tobal y, más tarde, en diálogo con Verónica Lozano, terminó admitiendo que aquel episodio con Martitegui sí existió.

Ya fuera de competencia, en la sección Chef al diván, la actriz se abrió y contó cómo fue realmente su relación con el chef y qué pasó en aquella grabación que generó tensión.

"No pasó nada con Germán", dijo primero la actriz. A lo que Lozano le consultó: "¿Te enojaste con él en algún momento?". La ahora ex participante del reality comentó al respecto: "Yo creo que todos juegan a un rol, cada uno tiene un personaje tanto el Tano como Betu y él hacen algo diferente cada uno".

Más adelante, Tobal reconoció el entredicho con el jurado: "Mi personalidad también es así, no me acuerdo, igual lo hablamos con él. Una vez creo fue que también tal vez yo estaba muy sensible, no fueron días muy agradables para mí durante casi diez días, fueron bastante tensos en mi vida personal".

"Hago un meaculpa que muchas cosas tal vez te afectan mucho más y estás más susceptible. A lo mejor fue una manera. Las críticas están buenísimas, yo las acepto todas, pero las constructivas están más buenas que las destructivas me parece siempre en la vida. Tal vez la forma pero hablamos con la mejor y nos hemos abrazado siempre. Listo ya está, se termina ahí", finalizó Tobal reconociendo lo que en su momento negó de aquel enfrentamiento con Germán Martitegui.