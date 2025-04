Eugenia y Selva se dijeron de todo y hubo tensión al aire en Gran Hermano 2024: "Cizañera"

"Se está mirando al espejo y está diciendo todo lo que es ella, me encanta, adoro", disparó la uruguaya con humor. "Siete años más que yo tiene Selva, parece mi hija, te juro", siguió Eugenia enojada.

"La que eligió nuevos rumbos es ella", lanzó Selva. "Es caprichosa, quiere llamar la atención todo el tiempo. Me hablan a mí y ella tiene que hablar por atrás, interrumpe todo el tiempo. No sé qué problema tiene. De chiquita, no sé, no le daban bola", siguió picante Eugenia.

Ahí, el conductor intervino y comentó: "Ustedes eran de las nuevas y estaban muy unidas en un momento". "Seee, unidas, pero yo sabía que era insoportable", le respondió sin vueltas Ruiz.

"Yo me quedo muy tranquila porque todo se ve", acotó Selva para cerrar su cruce con la jugadora.

Embed

Selva se hartó y explotó como nunca antes en Gran Hermano 2024

Selva Pérez protagonizó una tremenda pelea con Eugenia Ruiz en la casa de Gran Hermano 2024 y se mostró como nunca antes en el reality de Telefe.

"Me defraudan tus modos. Todos podemos decir cosas, pero manejar los modos es muy importante", expuso la uruguaya.

"A veces podemos tener modos, pero podemos tener un código de amistad, un tacto, y no saltar sin medir con quién", siguió Selva, indignada y al borde del llanto.

"Dame un ejemplo concreto", le recriminó Eugenia. "Ayer, en un juego, fue increíble cómo te pusiste.... era un juego", argumentó la uruguaya.

"No necesito que me pida disculpas porque las disculpas son del corazón. Me encanta igual porque todo se ve y yo sé cómo he actuado contigo... ¡y jamás he tenido los modos que tú has tenido", remarcó Selva. "Yo también estoy muy tranquila", remató Eugenia.