Eva Bargiela habló de su vínculo con Facundo Moyano tras la escandalosa separación: "Me cuesta..."

“No es algo lindo y a veces se pone tenso, pero desde mi lado siempre está la mejor predisposición para que quede todo en buenos términos”, agregó la exparticipante del Bailando.

“Me cuesta mucho a mí entender que una persona con la que conviviste, compartiste tu vida y tenías un proyecto de vida en común, de pronto tornarte enemigos”, reflexionó sobre su relación que duró siete años y medio.

Además, dio su parecer sobre si alguna vez sintió algún tipo de presión por salir con alguien del mundo de la política: “No, pero la gente que está en política y demás es un costo muy caro”.

“Exponerte en ese lugar… estás en el ojo de la tormenta y todo lo que hacés está mucho más observado y analizado. Entonces, desde mi lugar, trabajando como modelo muchas veces sentía que se me cuestionaban cosas que tienen que ver con mi trabajo y no con el de mi expareja”, sumó.

Y destacó: “A mí me parece admirable la gente que se dedica a la política y que decide embarcarse en eso porque es muy ingrato. Hay gente que es deshonesta, pero hay mucha gente honesta que lo hace desde la mejor intención y recibe los mismos palos”.

Más adelante, la nieta de Mirtha Legrand le preguntó por su situación sentimental: “Estoy re enamorada, no pensé que me iba a enamorar. Yo dije que no creía más en el amor y estoy muy enamorada desde hace poquitos meses. Siento que me saqué la lotería”.

Embed

Eva Bargiela rompió el silencio sobre su romance con Gianluca Simeone: "Nos estamos conociendo"

Luego algunos videos comprometedores, y sospechosas interacciones en las redes sociales, en las últimas semanas comenzó a correr el rumor de un incipiente romance entre Eva Bargiela y el hijo del Cholo Simeone, Gianluca Simeone.

En medio de todas las especulaciones, la modelo decidió llamarse al silencio pero finalmente este viernes habló ante las cámaras de Intrusos (América) y confesó estar comenzando un vínculo amoroso con el futbolista.

“La verdad que nos estamos conociendo y tenemos muy buena onda. No tengo mucho más para contar porque es eso. No hay nada planeado, nos llevamos súper bien, buena onda, y por eso nos gusta compartir planes”, sostuvo Eva.

Y de forma relajada, aseguró: “Trato de no ponerle tanta expectativa ni carga a las cosas y vivir la vida con naturalidad como tiene que ser”.

De todas maneras, la modelo insistió en no dar muchos detalles acerca de Gianluca y cuando el notero le preguntó como se conocieron, o quien había dado el primer paso, decidió recurrir a la ironía y manifestó: “No me acuerdo cómo fue, perdí la memoria”.