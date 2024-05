Eva Bargiela disparó letal contra Facundo Moyano tras los rumores de romance con otra modelo

“En el verano se lo vinculó a Facundo con una chica, ¿Qué te pasaba internamente? Porque en ese momento todavía hablaban ustedes”, quiso saber el cronista y ella deslizó picante: “Yo pienso que cada uno actúa de acuerdo a lo que es, ¿no?”.

Eva Bargiela - captura Socios del espectáculo.jpg

Al tiempo que fue por más y agregó, sin pelos en la lengua: “Yo, la verdad es que con Facundo me casé, para mí fue mi familia y cuando nos separamos yo decidí respetarlo y no me hubiese expuesto con una persona. Sentí que no tenía que hacerlo y por eso no lo hice”.

Claro que sobre el final de la nota, Bargiela bajó el tono y aclaró: “No lo juzgo que él lo haya hecho, cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero bueno. En su momento me dolió porque yo estaba en el Bailando, viviendo algo súper lindo, y que te vengan a decir ‘a tu ex lo vieron con tal’ es incómodo”.

“Pero bueno, repito, tampoco lo juzgo ni como bueno ni como malo. Cada uno hace lo que siente, lo que quiere y yo no siento exponerme con una persona si sé que puedo lastimar al otro, pero bueno, nada, está todo bien”, concluyó contundente.

Eva Bargiela se olvidó para siempre de Facundo Moyano: conocé al famoso futbolista que la conquistó

Eva Bargiela y Facundo Moyano confirmaron públicamente su separación a mediados de 2023 después de aquel matrimonio que duró poco menos de dos años.

Hace unos días, el dirigente político confirmó que en estos días habría avances en el divorcio legal. Ahora, se conoce quién sería el nuevo amor de la modelo.

Eva Bargiela estaría en pareja con un famoso futbolista que juega en Europa luego su divorcio de Moyano. Los signos de complicidad en redes sociales alimentan este rumor de vínculo sentimental.

Eva Bargiela

Se trata de Gianluca Simeone, uno de los hijos del DT del Atlético Madrid, Diego Cholo Simeone. El joven tiene 25 años y actualmente juega en el Club Deportivo Tudelano de España.

Recientemente la modelo y el futbolista comenzaron a seguirse mutuamente en Instagram y a intercambiar muchos "me gusta".

También se notó en el último tiempo cómo se comentan las publicaciones en sus respectivas cuentas de Instagram con muy buena onda.

Hasta el momento no hubo ninguna publicación juntos en la virtualidad pero parece que Eva Bargiela dejó atrás su separación de Facundo Moyano y encontró nuevamente el amor.