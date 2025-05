Eva Bargiela reaccionó con todo ante los rumores de pésima relación con la mamá de Gianluca Simeone

"¿Por qué siempre me tiras tierra?", comenzó la charla la modelo con la conductora, quien le aclaró al instante: "Tierra no te tiro porque de hecho cuando te separaste de Moyano (Facundo) te cuidé y te defendí".

"En esta yo como mamá, si tengo a Dieguito que embaraza a Evita, y suben un videíto y a mí no me ponen en ninguna fotito y a mí me da conchu..", le marcó la conductora sobre la ausencia de Baldini en el video familiar.

Y ahí la modelo explicó qué sucedió con ese video: "Realmente con Carolina tengo la mejor. Lo que pasó fue lo siguiente: nosotros estábamos en Madrid y pensamos en realmente compartir con las hermanitas de Gianluca y los que están en España porque nos venimos para Argentina y los que están en España no van a poder ser parte de ningún momento especial, esa es la realidad”.

En ese sentido, la modelo comentó que el responsable de armar el grupo de WhatsApp para dar a conocer la noticia fue el propio Gianluca y que fue ella quien editó el reel con el video.

“El grupo de WhatsApp para llamar lo armó Gianluca desde su teléfono. No digo que no la quiso involucrar, Caro estaba en la feria de Sevilla, y a veces los hombres no piensan tanto como pensamos las mujeres. Le dije a Gianluca: 'arma el grupo, poné a mi papá y a mi hermana y poné a tu familia'. Después le dije: '¿por qué no pusiste a tu mamá?', 'No para no molestarla porque estaba en la feria', me dijo”, sostuvo.

Y dejó en claro con respecto al vínculo con su suegra: "Va a estar en un montón de momentos Carolina y la otra parte de la familia lamentablemente no va a poder estar. Mi otra hermana tampoco está en el video porque estaba trabajando. La realidad es que yo no armé el grupo".

"A mí no me dijo nada (Baldini), no sé si le dijo algo a Gianluca. Se le dio más dimensión de lo que realmente tiene, no fue algo planeado para dejarla afuera", cerró la modelo.

yanina latorre eva bargiela sqp.jpg

Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron el momento en que se enteraron el sexo del bebé en camino

A pesar de que muchos creyeron que el noviazgo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone no tenía demasiado futuro cuando confirmaron su romance en mayo de 2024, contra todos los pronósticos y a pesar de la distancia la modelo y el futbolista no sólo afianzaron su relación sino que recientemente confirmaron que están esperando su primer hijo.

Lo cierto es que si bien la idea era esperar un poco para anunciar la buena nueva, a Gianluca se le escapó un gesto típico de los futbolistas a la hora de festejar un gol -meter la pelota debajo de la camisera- por lo que decidieron confirmar la dulce noticia a través de sus redes sociales.En tanto, este miércoles la parejita compartió un dulce video desde sus cuentas de Instagram en el que puede verse el momento en que se enteran que serán padres de un varón, junto al mensaje: “Una noticia muy especial. Es un bebito”.

“Estamos yendo a ver si el bebé es chica o chico”, dice Eva en las imágenes camino al consultorio médico junto a su novio y las dos hermanitas de Gianluca.

Ya en la institución médica, a donde se sumó uno de los hermanos de Gianluca con su novia, quienes a través de una videollamada sumaron al resto de la familia para enterarse todos juntos el sexo del integrante de la familia que viene en camino.

“A ver quién adivina qué es”, consultó entonces la médica durante la ecografía pero ante el nerviosismo de todos les anunció: "Es un varón!". Fue en ese momento cuando que la emoción los desbordó y entre lágrimas y sonrisas, Eva y Gian apretaron sus manos en señal felicidad absoluta.

Asimismo, al regresar a la casa fueron recibidos por el futuro abuelo, Diego Cholo Simeone, y su pareja, Carla Pereyra, quienes los esperaron con globos de color celeste y los brazos abiertos para fundirse inmediatamente en el mas cálido de los abrazos.