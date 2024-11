Eva De Dominici salió al cruce de las versiones de romance con Lenny Kravitz y fue rotunda

eva de dominici 2.jpg

"Lamentamos tener que salir a dar explicaciones sobre la vida 'personal' de nuestra representada Eva De Dominici pero nos vemos en la obligación de hacerles saber que Eva conoce hace varios años al cantante Lenny Kravitz dada la estrecha relación personal que tiene su novio Eduardo Cruz con el cantante", afirma el comunicado de sus agentes de prensa.

Al tiempo que detallaron que "Eva se encuentra por unos días filmando en Argentina una película de Cohn/Duprat, protagonizada por Guillermo Francella"; así como aclararon que "no pudo acompañar a Kravitz en su concierto por estar con jornadas nocturnas de grabación".

Y por último, los agentes de prensa de Eva De Dominici concluyeron explicando que precisamente por eso "fue invitada el martes a la casa del promotor de Lenny Kravitz y luego al hotel en el que se aloja la banda, para celebrar el cumpleaños de la hija de Craig Cross, guitarrista de la banda".

Diseño sin título (4).jpg Lenny Kravitz revolucionó las redes con su visita a un restaurante antes de sus shows en Argentina.

Eva De Dominici confesó por qué pasó por una etapa de "locura" tras el nacimiento de su hijo Cairo

En octubre de 2019, Eva De Dominici se convirtió en madre de su primer y único hijo Cairo, fruto de su amor con Eduardo Cruz, hermano de la famosa actriz Penélope Cruz. Lo cierto es que antes de ese importante momento de su vida, la actriz había decidido dejar la Argentina e instalarse en Estados Unidos en busca de nuevos horizontes artísticos.

En una entrevista, Eva De Dominici habló sobre cómo vivió el embarazo de su hijo y reconoció qué fue lo que la tuvo a maltraer, pasando por momentos de crisis y replanteos personales.

“Cuando llegué a Los Ángeles, tenía 23 años y quedé embarazada, y eso no es lo que se supone que una actriz debe hacer si quiere empezar su carrera en Hollywood. La gente en la industria enloquece con esas cosas”, comentó la artista en diálogo con ¡Hola! sobre cómo vivió ese gran cambio en su vida.

Eva de Dominici

A lo que le consultaron en la entrevista: “¿Vos también enloqueciste?”, dando lugar a la sinceridad de Eva en su respuesta: “Algo así… Cuando mi hijo Cairo no tenía ni siquiera un mes de vida, yo estaba desesperada por mostrarle al mundo que todavía podía funcionar como actriz, que no sólo iba a ser madre”.

“Empecé a audicionar rápidamente, llevaba a los castings la pumping machine y me sacaba leche en el baño mientras practicaba mis líneas y esperaba a que me llamaran. Me dolía el cuerpo, estaba muy cansada, me esforcé mucho para reintegrarme”, continuó la actriz sobre esos complicados momentos.

Y cerró contando cómo hizo para seguir adelante con el trabajo en la actuación y a la vez su nuevo rol de mamá: “Fue una época extremadamente difícil donde me sentía muy insegura con todo, pero si no hubiese tenido esa experiencia tan loca, no creo que hubiera conectado tanto con la historia de la película como lo hice”, precisó Eva De Dominici sobre la película The Uninvited que estrenó hace poco.