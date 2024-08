Evaluna Montaner y Camilo explicaron por qué eligieron dar a luz a sus hijos en casa

En el video de la red social, el músico le preguntó a Evaluna: “¿Qué fue lo que te inspiró a decir ‘yo quiero parir en tu casa y no en un hospital’?”. “Mi mamá siempre me expuso a los partos en casa. Ella estudiaba para ser doula, me compartía todo lo que estudiaba y me parecía fantástico. Siento que, desde muy chiquita, cuando me imaginaba mi parto, me lo imaginaba así, nunca en una clínica", comenzó diciendo.

"Tenía toda la información para parir ahí, tenés todas las opciones para parir en tu casa, en la clínica. Otra cosa que me ayudó es que siento que siempre estuviste en la misma página”, completó la hija de Ricardo Montaner.

Ahí, Camilo sostuvo: "Todas nuestras abuelas y de ahí para atrás, nuestros ancestros confiaban en el cuerpo de la mujer como un vehículo capaz de dar a luz sin dar mucha intervención. El embarazo no como un sinónimo de enfermedad, sino uno de poder".

Luego, el padre de sus hijas le preguntó: “¿Qué te hizo sentir segura de tener a Índigo en la casa?”. “Para mí, está muy claro que el cuerpo de la mujer está hecho para lograr parir de la manera más natural posible. Dios nos creó con esa habilidad y ese poder fantástico”, reflexionó.

Y agregó: “También, obviamente, rodearme de personas que confiaban en que yo lo podía hacer. Nuestra partera, en la primera consulta con ella, estaba tan confiada, segura y preparada, y eso ayuda”.

Hacia el final del video, Camilo manifestó: “Estoy orgulloso de mi esposa, verla parir a ella fue una de las cosas más inspiradoras para mí. Los hombres no son tan sensibles, pero las mujeres que sueñan ser mamá y tienen una conversación con Evaluna, o comparten su experiencia, los llena de luz, de ese sentimiento de ver a alguien hacer algo que se creen incapaces. Me di cuenta que soy capaz de mucho más”.

Camilo y Evaluna

Camilo y Evaluna Montaner fueron papás por segunda vez: nació Amaranto

Este jueves 1 de agosto Evaluna Montaner y Camilo se convirtieron en papás por su segunda vez, y anunciaron el nacimiento de su hija Amaranto con un cariñoso posteo en sus redes sociales.

“Amaranto. Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre. Soberana de la media noche. Bienvenida”, escribieron en un posteo realizado por ambos.

En la publicación, compartieron una serie de tiernas imágenes, entre ellas, una de los dos recostados en la cama junto a sus dos niñas en brazos, Índigo y Amaranto.

Por su parte, familiares como Stefi Roitman, Ricky Montaner y Marlene Montaner, se mostraron muy emocionados y dejaron mensajes de cariño entre los comentarios.

"Dios es bueno, todo poderoso y nos mimaaa", "Arribaaa los tiosssss", "Gracias por tanto Amarantoo. Los amo con todo!! Bienvenida", escribieron sumamente felices por la noticia.