Evangelina Anderson aclaró si se separó de Martín Demichelis con un contundente video

Cabe recordar que a principios de octubre Yanina Latorre había contado en LAM (América TV) que la pareja se había separado en México, país donde reside actualmente.

"A Evangelina le llegó un mensaje en Monterrey diciendo que o estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea, que la conoció en un viaje de River, precisamente, cuando van a concentrar. No sé si un día, dos días, tres, medio minuto o una relación paralela", había detallado la angelita.

"Le llegó el mensaje y él lo confesó. Ella lo echó. Él está dirigiendo Monterrey en el club no lo quiere blanquear, entonces está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa", había agregado.

La enigmática frase de Evangelina Anderson que reaviva la dura crisis con Martín Demichelis

A un mes de estalladas las fuertísimas versiones de crisis y separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, por estas horas la modelo se mostró junto a su hermana y una amiga en la famosa Casa Azul, el museo dedicado a Frida Kahlo en la ciudad de México, y deslizó una sugerente frase que reavivó los rumores de una compleja situación familiar.

Lo cierto es que desde su cuenta de Instagram, Eva compartió una serie de imágenes de su visita al icónico museo azteca sin la compañía de su marido, actual entrenador del equipo de Monterrey, y la frase que acompañó al carrete fotográfico llamó poderosamente la atención, dado que se habla de una fuerte crisis desde que se trasladaron a México por los compromisos profesionales del exfutbolista.

“Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila saber que he sido auténtica”, es la cita de la célebre pintora mexicana que Evangelina eligió para acompañar las fotografías de su visita al museo que repasa su vida. Pero muchos de sus casi cuatro millones de seguidores, tomaron estas palabras como una indirecta sobre su actual situación con Demichelis, presumiblemente en crisis.

omentarios como "desde que llegó a México ni una foto con Demichelis. Qué raro después del rumor de separación. Se tendría que haber quedado en Argentina, ya que el hijo está en River, su familia y ella estaba trabajando y re bien", fueron algunas de las contundentes reacciones de sus followers.