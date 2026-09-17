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La foto de Evangelina Anderson con un hombre desnudo en Alemania que se volvió viral

Una imagen que la modelo publicó durante su vida en Múnich volvió a explotar en las redes por un inesperado detalle en el fondo que casi nadie había advertido en 2022.

17 sept 2026, 08:35
La foto de Evangelina Anderson con un hombre desnudo en Alemania que se volvió viral

La foto de Evangelina Anderson con un hombre desnudo en Alemania que se volvió viral

La foto de Evangelina Anderson con un hombre desnudo en Alemania que se volvió viral

La foto de Evangelina Anderson con un hombre desnudo en Alemania que se volvió viral

Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la conversación en las redes sociales por una fotografía que, curiosamente, no es nueva. La imagen fue tomada en 2022, cuando la modelo todavía vivía en Alemania junto a Martín Demichelis y sus hijos, pero cuatro años después resurgió por un particular detalle que en aquel momento había pasado prácticamente inadvertido.

Durante su estadía en Europa, Evangelina solía compartir con sus seguidores distintos momentos de su vida familiar y sus jornadas de descanso. En una de ellas aprovechó un día soleado para disfrutar de las aguas del río Isar, uno de los lugares elegidos por los habitantes de Múnich para refrescarse durante el verano.

La modelo se tomó varias fotografías junto al río y publicó algunas de ellas en su cuenta de Instagram. Como era habitual, las imágenes recibieron una catarata de comentarios y elogios de sus seguidores.

Sin embargo, había algo detrás de Evangelina que casi nadie pareció advertir.

El inesperado detalle detrás de Evangelina Anderson que revolucionó las redes

A varios metros de donde posaba Anderson podía verse a un hombre completamente desnudo disfrutando de la jornada al aire libre. El particular detalle quedó registrado en una de las fotografías y permaneció allí durante años sin generar la repercusión que alcanzaría mucho tiempo después.

Cuatro años más tarde, usuarios de las redes sociales rescataron aquella publicación y pusieron el foco justamente en el hombre que aparecía al fondo de la postal.

La imagen comenzó a circular nuevamente, especialmente en X, donde rápidamente aparecieron comentarios, bromas y memes por el inesperado “invitado” que había quedado retratado detrás de la modelo.

La situación tiene además una explicación vinculada a las costumbres alemanas. En determinadas zonas recreativas y espacios naturales del país, el nudismo o naturismo es una práctica extendida y socialmente aceptada, por lo que escenas de este tipo pueden resultar mucho menos llamativas para quienes viven allí.

La nueva vida de Evangelina Anderson tras separarse de Martín Demichelis

Desde aquella fotografía de 2022, la vida de Evangelina Anderson cambió considerablemente. Poco tiempo después, Martín Demichelis fue convocado para dirigir a River Plate y la familia dejó Alemania para instalarse nuevamente en la Argentina.

Con el paso de los años también llegó un profundo cambio en la vida sentimental de ambos. Evangelina y Demichelis pusieron fin a su relación después de casi dos décadas juntos y comenzaron caminos separados.

Instalada nuevamente en Buenos Aires junto a sus hijos, Anderson retomó con fuerza su actividad profesional y volvió a ocupar un lugar destacado en los medios y las redes sociales.

En medio de esa nueva etapa personal, aquella fotografía tomada durante su vida en Alemania regresó inesperadamente al centro de la escena. Una postal que había permanecido durante cuatro años en sus redes terminó convirtiéndose en viral por un detalle de fondo que, en 2022, muy pocos habían visto.

     

 

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