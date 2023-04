Evangelina Anderson visitó el barrio de su infancia y se conmovió hasta las lágrimas: "Miles de recuerdos"

image.png

Recién ahora, Evangelina y Martín están totalmente instalados en su nuevo hogar junto a sus hijos. En un momento de rejax, la botinera aprovechó para recorrer el barrio de Villa Devoto, donde se crió.

En su cuenta de Instagram, la rubia compartió imágenes de algunos lugares emblemáticos de esa zona de la Ciudad. "La felicidad que me da volver a caminar por la plaza de mi barrio, el me vio nacer y crecer. Acá aprendí a andar en bici, moría por la calesita de don Tito, las hamacas y miles de recuerdos tomando mate con mis compañeros de secundaria", expresó.

image.png

"Cuántas veces visite la biblioteca de Devoto resumiendo libros!!!! (No había Google en ese entonces) Me encontré con un montón de vecinos y conocidos que hacía años no veía. Los que conocen la Plaza Arenales o “Plaza de Devoto” sabrán muy bien cuál es la más bella de toda", finalizó, emocionada.

La indignación de Evangelina Anderson con la escuela donde inscribió a sus hijos: "Racismo"

La familia Demichelis se instaló definitivamente en Argentina tras dos décadas en Europa, y los tres hijos de Evangelina Anderson y el flamante nuevo Director Técnico de River Plate tuvieron que cambiar a sus hijos de colegio.

Pero un requisito de la escuela a la que mandará a sus hijos, una reconocida escuela bilingüe con sede en Nordelta y Olivos, despertó la furia de Eva que, en sus redes sociales, explotó contra la institución.

La botinera compartió una captura del mail donde le daban a conocer los requisitos para que Bastián, Lola y Emma fueran admitidos en la institución educativa, todo escrito en inglés, y el pedido la indignó.

“¿Es normal que para registrar a un niño en la escuela como uno de los principales requisitos te pidan foto de la familia? Me parece terrible. ¿Eso no es un claro ejemplo de racismo?”, dijo.

“En todos los colegios que tuve la posibilidad de llevar a mis hijos a lo largo de estos años, jamás vi una cosa así”, manifestó disgustada y con un emoji de un pulgar abajo.

Y a continuación abrió la cajita de preguntas para sus seguidores: "¿Es normal que en Argentina te pidan foto de la familia?”.