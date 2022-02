¡Explosivo! Emily Lucius incendiada por su hermana con Nico Occhiato

Embed

Así fue que rápidamente Vicky Braier recogió el guante y comenzó a hacer sus clásicas investigaciones. "Creo que tengo un nuevo romance" aseguró Juariu desde sus historias de la misma red social tras republicar el video de la mayor de las Lucius. Y acto seguido comenzó a atar cabos y dar detalles del posible romance entre Emily Lucius y Nico Occhiato.

"Ellos se mostraron en la playa estos días como re amigos todos con Nico, Naty, etc." aseguró la periodista 2.0 para luego chequear si ambos se siguen en las redes. "Ella lo sigue claro porque parece que hay buena onda, o sea estuvieron en la playa todos juntos y en la casa donde paran todos ellos, nadie dice nada", siguió en un segundo posteo. Pero luego detectó que él no la sigue a ella: "El tema es que Nico (Occhiato) no la sigue y es un clásico, diría que un modo operandi de él de no seguir con quien está así que... para mí..." y sumó un emoji de un fueguito.

nico-occhiato-y-emily-lucius-historia Juari.jpg Según la investigación 2.0 de Juariu, Emily Lucius y Nico Occhiato estarían protagonizando uno de los romances de este verano.

En tanto, Belu siguió hablando desde sus historias y contó que Juariu le había mandado un nombre -sin decirlo- y su hermana Emily Lucius se reía. ¿Será?

Graciela Alfano habló sobre los rumores de romance con Nico Occhiato

Después de que saliera a la luz la posible infidelidad de Nico Occhiato a Flor Vigna -cuando eran pareja- con Graciela Alfano cuando compartieron pantalla en el nueve en el programa Todo puede pasar, la diva acusó recibo en el último tramo de 2021 y se refirió al tema dejando más dudas que certezas. Fiel a su estilo provocador, la rubia respondió las consultas que le hicieron desde el programa Intrusos en la pantalla de América TV.

Así, abordado el tema por Rodrigo Lussich desde sus ya icónicos escandalones, el periodista puso al aire el mensaje que Graciela Alfano le envió sobre la cuestión. “Hola Rodri, el bolonqui que armaste con el romance con Occhiato, te juro, me están llamando de todos los programas y portales, me para la gente en la calle y me preguntan ‘¿tuviste un touch and go con Nico Occhiato?’”, fueron las primeras palabras de la ex Miss Siete Días.

alfano occhiato.jpeg

Pero luego generando un halo de misterio en sus palabras, Alfano preguntó de manera supuestamente inocente “Pero, ¿él qué dijo? Si él dijo que sí, la verdad que yo no me di cuenta o tal vez estoy gaga y yo no me acuerdo de nada. Voy a seguir pensando y después te cuento”.

Recordemos que todo comenzó durante una emisión del programa radial Nadie dice nada que lleva adelante Nico Occhiato junto a Flor Jazmín Peña, Nati Jota se refirió a las fantasías que tenían de chicos y disparó: "Solo a vos te pasa eso Nicolás que te cul... a Alfano".