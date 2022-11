Fabián Gianola irá a juicio oral por abuso sexual

Embed

Aguirre y Gianola se conocieron en diciembre de 2018, durante el programa Noche Selfie.

Según declaró la locutora, un día la invitó a un evento y hablaron sobre la posibilidad de hacer radio.

En ese ocasión, Aguirre notó que Gianola era “muy simpático, muy entrador", pero le llamaba la atención que "siempre tenía eso como de querer tocarte más de lo común cuando te saludaba".

Cuando empezaron a trabajar en el programa de radio, comenzó a sobrepasarse con ella. "Era más verbal al principio y después el toqueteo del hombro, de la espalda, pero yo no lo veía mal. Después cuando ya empezaba a tirarme el cuerpo encima, todo el tiempo quería el contacto físico, lo hablé con él y me dijo que era así, que me tenía que acostumbrar", expresó.

Aguirre narró que con el correr del tiempo el actor avanzaba más sobre ella. "Me tocaba las piernas, me decía 'hoy trajiste piernas' por mi ropa. No duramos ni siquiera un mes trabajando juntos. La segunda vez me dio un beso en la boca y ahí se molestaron mis compañeros. Y la última vez me tocó mis partes íntimas", relató.

La locutora presentó su caso en la Justicia, el tiempo pasó y, ahora, finalmente espera que Gianola reciba una condena.

Fabián Gianola reapareció en público junto a su novia

Después de haber sido sobreseído en la Justicia tras la denuncia por acoso de parte de la ex Gran Hermano Griselda Sánchez, Fabián Gianola reapareció en público. El actor se mostró junto a su novia, la bailarina Florencia Elizabeth.

En las últimas horas, en Mitre Live compartieron imágenes de Gianola celebrando el cumpleaños de su pareja. La fiesta íntima fue en Don Benito, una parrilla en el barrio porteño de Palermo.

El actor y la bailarina están muy enamorados y llevan varios meses juntos. En febrero de este año, ella confirmó la relación con una imagen que subió de un viaje que hicieron a Cataratas del Iguazú.