Una ex participante de Gran hermano se sumó a las denuncias de acoso contra Fabián Gianola

Griselda participó en la cuarta entrega del reality en 2016 y luego de eso compartió algunos trabajos con Gianola en los que no la pasó nada bien. "Era muy asqueroso... Cuando me saludaba, casi que me besaba la comisura de los labios. Si le decía algo, me hacía quedar como que lo estaba imaginando", dijo la mujer a la web de TN.