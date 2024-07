Facundo Arana se refirió a la reacción de María Susini tras los dichos de Romina Gaetani en su contra

“Con Romina no volví a hablar, nunca más. Los actores, cuando trabajamos juntos, tenemos una cotidianeidad y somos familia. La cosa es que después, cuando te encontrás en el tiempo, es como si no hubiera pasado el tiempo, pero en ese tiempo tal vez no te hablás más. A mí después de que pasó y después de que habíamos hablado, y yo había terminado mi tema, para mí se terminó el tema”, dijo el actor en Socios del Espectáculo (El Trece).

Además que “cuando volvió a repetirse todo, yo ya estaba tranquilo, porque yo ya todo lo que tenía que decir, lo había dicho, lo había hablado con ella, nos habíamos mirado a los ojos. Y después cuando salió a hablar y la nombró a María, ahí ya fue ‘bueno, no sé qué va a pasar’. María tampoco fue a buscar una cámara. A María la cámara la encontró a las 7 de la mañana metiéndose en el agua en Mar del Plata”.

“María es una leona. Yo doy mi vida por ella. No son muchas las veces en las que vos tenés que salir a bancar. Entonces, a mí cada vez que nosotros en casa tenemos la posibilidad de bancarnos porque sabemos quién es el otro. No es que necesites eso para construir algo, pero es una prueba de lo solido que es nuestro vínculo. Yo no puedo poner en palabras lo que es María para mí y lo que son todas sus reacciones a lo largo del tiempo. Porque la conozco desde el año 2007 y desde el día uno yo intuí que esa es ella. Es que es mucho más que un flechazo. Es una construcción. hablar de terceros, de Romina y de quien sea, Realmente no me interesa porque no me pertenece. Yo lo que tenía que hablar lo hablé mirándome a los ojos. Entonces ya para mí es un tema pasado. Y además son temas que le pueden traer problemas al otro. Porque a mí ya no me los va a traer”, cerró Facundo Arana.

María Susini Facundo Arana Romina Gaetani.jpg

Facundo Arana publicó una foto desde un sanatorio y reveló qué enfermedad padece

En un posteo en su cuenta de Instagram, Facundo Arana contó que tuvo que ser internado en el Sanatorio de los Arcos por una intervención importante.

El actor compartió una imagen en la cual está con el pulgar para arriba y se puede ver que en el brazo tiene una cinta con sus datos, como suele ocurrir cada vez que ingresan a un paciente en dicho centro médico.

En la descripción de la publicación, Facundo precisó que le practicaron una pequeña cirugía para quitarle "carcinomas en estadio temprano", que suelen aparecer en la piel por la exposición al sol.

"La mejor forma de la medicina es la prevención. Cuiden la exposición al sol. Cada tanto tengo que ir a sacar lesiones en mi piel, carcinomas en estadio temprano... Hoy sacamos otro, todo salió perfecto. Me los voy encontrando chequeándome en casa y sin volverme loco, y los señalo. Los médicos son muy felices cuando encuentran que lo que iba a venir, lo agarran temprano porque te ocupaste. 'Si llegamos a un diagnóstico a tiempo puede ser un trámite y es una fiesta. Si llegamos tarde, es una pesadilla'", detalló el galán.