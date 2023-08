Facundo Arana sorprendió con una sentida declaración a María Susini

"Así lo pienso todos los días de mi vida…todos los días! Reina Loca.. La vida a tu lado, además de una bendición, es un programón!!", continuó escribiendo el actor y finalizó: "Gracias por nuestra Familia, por cada sonrisa, Gracias por todo.. que es tanto!!".

Tras sus sentidas palabras, María dejó un comentario de agradecimiento en el posteo y afirmó: "Muchas gracias x todos los saludos. Te Amo Súper-can"

Saludo de Facundo Arana a María Susini

El profundo mensaje de Facundo Arana tras el escándalo con Romina Gaetani

En las últimas horas, Facundo Arana sorprendió a sus seguidores en Instagram con un profundo posteo relacionado al conflicto con Romina Gaetani, que lo denunció por haber vivido "situaciones violentas" cuando eran compañeros en la tira Noche y día.

"Muchísimas gracias por las infinitas muestras de cariño recibidas", comenzó diciendo el actor.

Arana explicó que, desde que habló Gaetani, eligió resguardarse en la intimidad de su familia y, por esa razón, no habló en los medios. "Estos días los dediqué a acompañar y ser acompañado por mi familia. Me dediqué a pensar mucho", siguió.

"Yo tengo claro mi propósito en la vida, similar al de casi todos... es vivir en paz, aprender de todo y tratar de dar una mano siempre que puedo", añadió.

Por último, el actor culminó su posteo con una definición de su filosofía de vida. "Creo que las acciones lo definen a uno mucho mejor que las palabras. Y todos los días me voy revisando y voy intentando acomodar imparcialmente las cosas para construir mi mejor versión, pero no para mostrar, sino para habitarla. Gracias a cada una de las personas que me regalaron una palabra, una mirada, un abrazo", concluyó.