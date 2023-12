Famosa modelo de OnlyFans mostró chats comprometedores con Messi: "¿Dónde...?

La joven modelo e influencer saltó a la fama hace unos meses cuando se filtró que habría mantenido una relación oculta con el futbolista Neymar, cuando estaba esperando un bebé.

Campos aseguró que Messi le envió mensajes vía Instagram y compartió con sus seguidores una captura de lo que habría sido la supuesta conversación con el capitán de la Selección Argentina.

En el chat se observa que ella le envía un enlace a una plataforma en la que publica contenido íntimo y aparentemente Messi le dice le dice que no puede abrir el link y luego le pregunta si vive en Brasil.

“Messi vio y le gustó una historia mía hace cinco días. Hoy le di like en algunos de sus posts y listo me envió un mensaje”, reveló Fernanda Campos.

"¿Dónde podría verte? No puedo abrir. ¿Dónde vives en Brasil?", se observa en la supuesta consulta de Messi a la modelo vía Instagram.

La furiosa reacción de Leo Messi tras la filtración de la escandalosa fiesta de la Selección

En las últimas horas se desató un escándalo de proporciones dentro y fuera de la Selección Argentina, por la filtración de la fiesta que realizaron algunos integrantes del equipo albiceleste. Y la frutilla del postre es el fuerte enojo de Lionel Messi con sus compañeros por esta situación.

Así lo aseguraron desde Socios del espectáculo, El Trece, al revelar el capitán del equipo estaría furioso con sus colegas por la despedida de soltero que le hicieron a Paulo Dybala.

"Hay varias versiones" sobre el festejo que enfureció a Lionel Messi aseguró en tanto Adrián Pallares, así como remarcó que "esto se junta también con la posible renuncia de Lionel Scaloni como técnico. A partir de ahí se empezó a especular con muchas situaciones, le deben premios, se enteró de alguna desprolijidades de los jugadores…”.

Así, después de que Paula Varela diese a entender que días atrás le habían sugerido el tema al confiarle que Rodrigo de Paul la estaba pasando muy bien, y no precisamente con Tini, se refirió a la fiesta post partido de Uruguay.

"Me hablan de un Messi recontra caliente. Messi no estuvo presente en esta fiesta y muy enojado porque de verdad él no sabía. Obviamente que después se entera, se entera Scaloni, y hay una gran interna y un gran problema entre Scaloni y estos jugadores que participaron de la fiesta”, reveló la periodista.

En tanto, remarcó que “coincide con el cumpleaños de Dybala, la fiesta habría sido el 16 a la noche y Dybala cumple años el 15. Y aparte, se juntaba con que le querían hacer un estilo de despedida de soltero, así que se arma esta fiesta en un lugar de Pilar”.

Por último, la periodista del Trece concluyó contando según le contaron “las fiestas de la Selección son muy comunes y por lo general se arman en Ezeiza y tienen todos conocimiento. Por eso molestó tanto esta fiesta que se hizo más, como algo privado, en otro lugar, con otros códigos. Por eso se filtran cosas ahora que antes no se filtraban porque tenían otros cuidados”.