Fan número uno: la China Suárez fue al show de Rusherking

La China estuvo ubicada en una de las primeras butacas y cantó como una fanática más los hits del joven artista nacido en Santiago del Estero, de gran momento.

En el video se puede ver cómo la China disfrutó a pleno del gran recital de su novio ante una verdadera multitud y se acomodó en su butaca instantes previos a que comience el espectáculo ya con las luces apagadas y ante el fervor de las fans.

Suárez se hizo presente en el recital acompañada de una de sus hijas, Magnolia, fruto de su relación con el chileno Benjamín Vicuña. También es madre con el actor de Amancio, y Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré.

De esta manera, la China Suárez y Rusherking siguen afianzando su relación que comenzó hace unas semanas tras conocerse en una fiesta.

Rusherking habló como nunca de su noviazgo con la China Suárez

Rusherking estuvo en el programa PH Podemos Hablar y habló como nunca de su incipiente noviazgo con la China Suárez y reveló cómo se conocieron.

"Estoy en un momento muy bueno de mi carrera. Estoy muy enamorado y muy bien. Conocí a alguien con quien la paso muy bien. Hace tiempo que no me sentía así", comenzó el joven músico. "Me enamora mucho cómo es ella conmigo", agregó el talentoso trapero oriundo de Santiago del Estero.

"Nos conocimos en una fiesta. Nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los boludos. Yo no sabía si avanzar, soy muy respetuoso y no me gusta pasarme. Veníamos hablando, pero no teníamos mucha confianza. Ahí no avanzamos. Pero después empezamos a hablar", contó el cantante en el ciclo de Telefe.