Fátima Florez ninguneó a Yuyito González y confesó si sigue enamorada de Javier Milei

"¿Él(Milei) cambió a partir de que fue al programa de Amalia?", le consultó Marcela Tauro a Florez en una entrevista para el ciclo Intrusos, América Tv.

Embed

A lo que la humorista reaccionó a pura ironía: "¿Quién es Amalia?". Y la periodista le aclaró: "Yuyito". "Perdón no sabía, desconozco el nombre", contestó Fátima picante. "No le gustan que le digan Yuyito", le marcó Tauro. Y ahí la entrevistada reaccionó entre risas: "¿A quien a Yuyito?".

Sobre su vínculo con Javier Milei, remarcó: "Hemos tenido una muy linda relación, nos hemos divertido mucho, no voy a hablar más porque soy muy respetuosa, después el resto de la gente que diga lo que quiera".

Consultada sobre si aquella entrevista en el programa de Yuyito González influyó en su separación de Milei, ella aclaró: "No, nada que ver".

Y sobre el final dejó en claro que no está enamorada ya del presidente: "No, estoy muy enamorada, concentrada y focalizada en mi trabajo y muy conectada con Dios". Y evitó responder si se seguía hablando con él: "Me pones nerviosa", le dijo Fátima Florez entre risas.

fatima florez intrusos.jpg

El duro descargo de Yuyito González tras su cruce con Yanina Latorre: "Si te ofendiste..."

Tras el cruce con Yanina Latorre, Yuyito González hizo un fuerte descargo este miércoles en su programa Empezar el día, Ciudad Magazine, por las críticas que recibe en los medios.

"No me pregunten cosas de mala onda. Yo sé que circulan todas las críticas, todas las agresiones. Ya lo sé porque lo vengo sufriendo todo el año, pero bueno, cada vez mis espaldas son más fuertes", comenzó diciendo en su ciclo.

Y siguió: "Es cierto que uno a veces dice alguna cosita que es desubicado, pero es alguna cosita alguna vez. Y yo me doy cuenta de que cualquier cosita que yo diga acá genera una trascendencia que suma, sirve. Hoy, este año particularmente".

"Si es porque soy la novia del Presidente, puede ser. Si es porque tengo un programa exitoso, puede ser. Si es porque tengo 40 años de carrera, puede ser. Todo puede ser. La cuestión es que no me pregunten cosas que generen cosas de mala onda. Para mí está terminado el tema de los que me critican. Fin. Adornizada totalmente", dijo en alusión al vocero presidencial, Manuel Adorni.

Más adelante, la pareja de Javier Milei, sin mencionar a la panelista de LAM, disparó: "No soy enemiga de nadie, no estoy peleada con nadie. Si te ofendiste querida, te pido disculpas, mi amor. No era la intención. Ya sabés que te hablo. No te nombro porque no quiero decir nombres. Besos para todos, solamente amor y los bendigo. Hermosa mía, si te ofendiste, te bendigo".

Por último, remarcó: "Traten de no meterse con la familia, porque yo con la familia no me meto y me parece que ahí estarían derrapando mal.Ojo. No, ojo por algo que yo pueda hacer, pero las fuerzas del cielo operan".